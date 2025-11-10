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Кубань Холдинг
Новости
€ 100 тыс
Кубань Холдинг - новости команды
Павловская
Стадион:
Урожай
Сайт:
http://vk.com/kubanholding
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Таблица
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
«Севастополь» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.45
2025.11.07 10:16
Радимов раскритиковал московский клуб за игру в Кубке России
2025.10.30 08:46
Трансляция
«Торпедо» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 18:20
Назначены судьи на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России
2025.10.27 16:04
Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России
2025.10.16 22:22
Трансляция
«Черноморец» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025
2025.10.16 18:44
1
«Черноморец» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 16 октября 2025 с коэффициентом 1.5
2025.10.15 09:33
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
2025.09.25 22:22
«Кубань Холдинг» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.63
2025.09.22 09:28
«Машук-КМВ» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.09 08:46
«Кубань Холдинг» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.70
2025.08.18 08:51
Прогноз на точный счeт матча «Кубань Холдинг» – «Нарт»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:54
Прогноз на точный счет матча «Кубань Холдинг» – «Ангушт»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:37
Прогноз на точный счeт матча «Победа» – «Кубань Холдинг»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 11:49
Прогноз на точный счeт матча «Кубань Холдинг» – «Легион»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 11:52
Прогноз на точный счет матча «Динамо-2 Махачкала» – «Кубань Холдинг»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 10:57
«Динамо Ставрополь» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.25 13:08
Фонбет Кубок России. Дубль спартаковца помог «Сочи» разгромить «Кубань Холдинг» (5:0)
2024.09.24 16:05
4
«Форте» – «Кубань Холдинг»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:49
Тренер «Кубани» объяснил выход на кубковый матч молодежного состава
2024.08.21 22:22
1
14-летний вратарь «Кубани» рассказал о своем дебюте в Фонбет Кубке России
2024.08.21 19:40
4
Видео
В Фонбет Кубке России сыграл 14-летний вратарь
2024.08.21 18:40
6
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
2023.12.09 19:08
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
2023.09.22 20:59
1
Фото
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
2023.07.19 20:19
2
1
2
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