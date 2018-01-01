Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Кубань Холдинг - турнирная таблица

Павловская
Стадион:
Урожай
Сайт:
http://vk.com/kubanholding
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Динамо Ставрополь
2
Кубань Холдинг
3
Севастополь
4
Победа
5
Ростов-2
6
Нарт
7
Сочи-2
8
Астрахань
9
Дружба
10
Рубин Я
11
Легион
12
Ангушт
13
Спартак-Нальчик
14
Динамо-2 Мх
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
7
4
38
23
15
52
26
14
9
3
48
23
25
51
26
13
9
4
41
30
11
48
26
15
3
8
32
25
7
48
26
13
5
8
37
22
15
44
26
12
6
8
37
22
15
42
26
11
7
8
40
29
11
40
26
9
10
7
33
24
9
37
26
10
7
9
37
27
10
37
26
9
6
11
26
32
-6
33
26
7
8
11
26
42
-16
29
26
5
8
13
21
31
-10
23
26
3
5
18
18
48
-30
14
26
0
2
24
15
71
-56
2
Группа A
1
Севастополь
2
Динамо Ставрополь
3
Нарт
4
Кубань Холдинг
5
Ростов-2
6
Победа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
16
6
10
24
10
6
3
1
17
9
8
21
10
5
2
3
10
7
3
17
10
2
5
3
8
6
2
11
10
1
2
7
6
15
-9
5
10
1
1
8
8
22
-14
4
Группа B
1
Дружба
2
Астрахань
3
Спартак-Нальчик
4
Рубин Я
5
Ангушт
6
Легион
7
Сочи-2
8
Динамо-2 Мх
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
13
3
10
16
7
5
0
2
9
5
4
15
7
3
3
1
7
2
5
12
7
3
1
3
13
10
3
10
7
2
2
3
6
6
0
8
7
2
1
4
7
16
-9
7
7
1
3
3
4
7
-3
6
7
0
3
4
6
16
-10
3
Команда
1
Кубань Холдинг
2
Динамо Ставрополь
3
Ростов-2
4
Севастополь
5
Победа
6
Нарт
7
Сочи-2
8
Дружба
9
Астрахань
10
Легион
11
Ангушт
12
Рубин Я
13
Спартак-Нальчик
14
Динамо-2 Мх
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
27
8
19
33
13
8
4
1
20
9
11
28
13
8
2
3
22
9
13
26
13
7
4
2
19
13
6
25
13
8
1
4
18
12
6
25
13
7
3
3
21
10
11
24
13
6
4
3
22
11
11
22
13
6
2
5
24
16
8
20
13
4
7
2
16
11
5
19
13
5
2
6
15
22
-7
17
13
3
6
4
14
11
3
15
13
4
2
7
12
15
-3
14
13
1
4
8
9
21
-12
7
13
0
2
11
9
33
-24
2
Группа 1
1
Севастополь
2
Динамо Ставрополь
3
Нарт
4
Кубань Холдинг
5
Ростов-2
6
Победа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
3
6
13
5
3
2
0
9
3
6
11
5
3
0
2
5
3
2
9
5
1
3
1
5
3
2
6
5
1
1
3
3
5
-2
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
Группа 2
1
Астрахань
2
Дружба
3
Рубин Я
4
Легион
5
Сочи-2
6
Ангушт
7
Спартак-Нальчик
8
Динамо-2 Мх
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
3
5
12
4
3
0
1
9
1
8
9
4
2
1
1
10
6
4
7
3
2
0
1
4
4
0
6
4
1
2
1
2
2
0
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
4
1
3
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Команда
1
Динамо Ставрополь
2
Севастополь
3
Победа
4
Рубин Я
5
Астрахань
6
Кубань Холдинг
7
Нарт
8
Ростов-2
9
Сочи-2
10
Дружба
11
Легион
12
Ангушт
13
Спартак-Нальчик
14
Динамо-2 Мх
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
18
14
4
24
13
6
5
2
22
17
5
23
13
7
2
4
14
13
1
23
13
5
4
4
14
17
-3
19
13
5
3
5
17
13
4
18
13
4
6
3
21
15
6
18
13
5
3
5
16
12
4
18
13
5
3
5
15
13
2
18
13
5
3
5
18
18
0
18
13
4
5
4
13
11
2
17
13
2
6
5
11
20
-9
12
13
2
2
9
7
20
-13
8
13
2
1
10
9
27
-18
7
13
0
0
13
6
38
-32
0
Группа 1
1
Севастополь
2
Динамо Ставрополь
3
Нарт
4
Кубань Холдинг
5
Ростов-2
6
Победа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
7
3
4
11
5
3
1
1
8
6
2
10
5
2
2
1
5
4
1
8
5
1
2
2
3
3
0
5
5
0
1
4
3
10
-7
1
5
0
0
5
2
11
-9
0
Группа 2
1
Спартак-Нальчик
2
Дружба
3
Ангушт
4
Астрахань
5
Рубин Я
6
Динамо-2 Мх
7
Легион
8
Сочи-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
3
1
2
8
3
2
1
0
4
2
2
7
4
1
1
2
4
4
0
4
3
1
0
2
1
2
-1
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
0
1
3
3
12
-9
1
4
0
1
3
3
12
-9
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+