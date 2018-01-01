Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
6
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
7
4
38
23
15
52
26
14
9
3
48
23
25
51
26
13
9
4
41
30
11
48
26
15
3
8
32
25
7
48
26
13
5
8
37
22
15
44
26
12
6
8
37
22
15
42
26
11
7
8
40
29
11
40
26
9
10
7
33
24
9
37
26
10
7
9
37
27
10
37
26
9
6
11
26
32
-6
33
26
7
8
11
26
42
-16
29
26
5
8
13
21
31
-10
23
26
3
5
18
18
48
-30
14
26
0
2
24
15
71
-56
2
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
16
6
10
24
10
6
3
1
17
9
8
21
10
5
2
3
10
7
3
17
10
2
5
3
8
6
2
11
10
1
2
7
6
15
-9
5
10
1
1
8
8
22
-14
4
Группа B
1
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
13
3
10
16
7
5
0
2
9
5
4
15
7
3
3
1
7
2
5
12
7
3
1
3
13
10
3
10
7
2
2
3
6
6
0
8
7
2
1
4
7
16
-9
7
7
1
3
3
4
7
-3
6
7
0
3
4
6
16
-10
3
Команда
3
5
6
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
27
8
19
33
13
8
4
1
20
9
11
28
13
8
2
3
22
9
13
26
13
7
4
2
19
13
6
25
13
8
1
4
18
12
6
25
13
7
3
3
21
10
11
24
13
6
4
3
22
11
11
22
13
6
2
5
24
16
8
20
13
4
7
2
16
11
5
19
13
5
2
6
15
22
-7
17
13
3
6
4
14
11
3
15
13
4
2
7
12
15
-3
14
13
1
4
8
9
21
-12
7
13
0
2
11
9
33
-24
2
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
3
6
13
5
3
2
0
9
3
6
11
5
3
0
2
5
3
2
9
5
1
3
1
5
3
2
6
5
1
1
3
3
5
-2
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
Группа 2
2
3
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
3
5
12
4
3
0
1
9
1
8
9
4
2
1
1
10
6
4
7
3
2
0
1
4
4
0
6
4
1
2
1
2
2
0
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
4
1
3
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Команда
3
4
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
18
14
4
24
13
6
5
2
22
17
5
23
13
7
2
4
14
13
1
23
13
5
4
4
14
17
-3
19
13
5
3
5
17
13
4
18
13
4
6
3
21
15
6
18
13
5
3
5
16
12
4
18
13
5
3
5
15
13
2
18
13
5
3
5
18
18
0
18
13
4
5
4
13
11
2
17
13
2
6
5
11
20
-9
12
13
2
2
9
7
20
-13
8
13
2
1
10
9
27
-18
7
13
0
0
13
6
38
-32
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
7
3
4
11
5
3
1
1
8
6
2
10
5
2
2
1
5
4
1
8
5
1
2
2
3
3
0
5
5
0
1
4
3
10
-7
1
5
0
0
5
2
11
-9
0
Группа 2
2
3
5
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
3
1
2
8
3
2
1
0
4
2
2
7
4
1
1
2
4
4
0
4
3
1
0
2
1
2
-1
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
0
1
3
3
12
-9
1
4
0
1
3
3
12
-9
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире