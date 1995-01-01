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    Кубань Холдинг - результаты

    Город Павловская
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт https://vk.com/kubanholding
    Стадион Урожай
    Тренер Эдуард Саркисов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Кубань Холдинг 1:2 Биолог-Новокубанск
    17 тур
    		9 ноября, среда 19:00 Ротор 1:0 Кубань Холдинг
    16 тур
    		4 ноября, пятница 14:00 Кубань Холдинг 0:2 Спартак-Нальчик
    15 тур
    		29 октября, суббота 15:00 Форте 0:0 Кубань Холдинг
    14 тур
    		21 октября, пятница 15:00 Кубань Холдинг 5:0 Ессентуки
    13 тур
    		15 октября, суббота 15:00 СКА 0:1 Кубань Холдинг
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 1:2 Динамо
    11 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Черноморец 3:0 Кубань Холдинг
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 1:0 Легион
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Дружба 2:3 Кубань Холдинг
    8 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Кубань Холдинг 2:0 Алания-2
    7 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Кубань Холдинг 5:2 Машук-КМВ
    6 тур
    		27 августа, суббота 16:30 Биолог-Новокубанск 2:1 Кубань Холдинг
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Кубань Холдинг 1:5 Ротор
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Спартак-Нальчик 2:0 Кубань Холдинг
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Кубань Холдинг 2:1 Форте
    2 тур
    		29 июля, пятница 17:30 Ессентуки 0:1 Кубань Холдинг
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:30 Кубань Холдинг 1:0 Чайка
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