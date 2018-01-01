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Кубань Холдинг
Результаты
€ 100 тыс
Кубань Холдинг - результаты матчей
Павловская
Стадион:
Урожай
Сайт:
http://vk.com/kubanholding
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Россия. Кубок. 2025/2026
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Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. Кубок. 2018/2019
22.11 | 14:00
Ростов-2
0 : 0
Кубань Холдинг
15.11 | 14:00
Кубань Холдинг
3 : 0
Победа
08.11 | 16:00
Севастополь
2 : 0
Кубань Холдинг
02.11 | 15:00
Нарт
1 : 0
Кубань Холдинг
25.10 | 14:00
Кубань Холдинг
1 : 1
Динамо Ставрополь
20.10 | 13:00
Победа
0 : 3
Кубань Холдинг
11.10 | 15:00
Кубань Холдинг
0 : 0
Севастополь
04.10 | 15:00
Кубань Холдинг
1 : 2
Нарт
27.09 | 17:00
Динамо Ставрополь
0 : 0
Кубань Холдинг
20.09 | 15:00
Кубань Холдинг
0 : 0
Ростов-2
13.09 | 16:00
Кубань Холдинг
1 : 0
Астрахань
06.09 | 15:30
Нарт
3 : 2
Кубань Холдинг
30.08 | 16:00
Ангушт
0 : 1
Кубань Холдинг
23.08 | 17:00
Кубань Холдинг
2 : 0
Победа
16.08 | 16:30
Легион
1 : 5
Кубань Холдинг
09.08 | 17:30
Кубань Холдинг
2 : 0
Динамо-2 Мх
02.08 | 16:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Кубань Холдинг
26.07 | 18:00
Кубань Холдинг
3 : 1
Динамо Ставрополь
05.07 | 18:00
Сочи-2
1 : 1
Кубань Холдинг
29.06 | 18:00
Кубань Холдинг
2 : 0
Ростов-2
25.06 | 19:00
Севастополь
1 : 1
Кубань Холдинг
21.06 | 01:00
Кубань Холдинг
0 : 0
Рубин Я
14.06 | 18:30
Дружба
3 : 1
Кубань Холдинг
07.06 | 16:00
Кубань Холдинг
1 : 0
Нарт
31.05 | 17:00
Кубань Холдинг
2 : 2
Ангушт
24.05 | 16:30
Победа
1 : 0
Кубань Холдинг
17.05 | 15:00
Кубань Холдинг
3 : 0
Легион
10.05 | 12:00
Динамо-2 Мх
2 : 2
Кубань Холдинг
03.05 | 15:00
Кубань Холдинг
4 : 1
Спартак-Нальчик
26.04 | 15:00
Динамо Ставрополь
0 : 3
Кубань Холдинг
19.04 | 15:00
Кубань Холдинг
3 : 1
Сочи-2
13.04 | 16:00
Ростов-2
1 : 1
Кубань Холдинг
09.04 | 15:00
Кубань Холдинг
1 : 1
Севастополь
05.04 | 16:00
Рубин Я
0 : 2
Кубань Холдинг
29.03 | 14:00
Кубань Холдинг
3 : 2
Дружба
22.03 | 13:00
Астрахань
1 : 1
Кубань Холдинг
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