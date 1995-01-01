Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Кубань Холдинг
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|17 тур
|9 ноября, среда
|19:00
|Ротор
|1:0
|Кубань Холдинг
|16 тур
|4 ноября, пятница
|14:00
|Кубань Холдинг
|0:2
|Спартак-Нальчик
|15 тур
|29 октября, суббота
|15:00
|Форте
|0:0
|Кубань Холдинг
|14 тур
|21 октября, пятница
|15:00
|Кубань Холдинг
|5:0
|Ессентуки
|13 тур
|15 октября, суббота
|15:00
|СКА
|0:1
|Кубань Холдинг
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Кубань Холдинг
|1:2
|Динамо
|11 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Черноморец
|3:0
|Кубань Холдинг
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|15:00
|Кубань Холдинг
|1:0
|Легион
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Дружба
|2:3
|Кубань Холдинг
|8 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Кубань Холдинг
|2:0
|Алания-2
|7 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Кубань Холдинг
|5:2
|Машук-КМВ
|6 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Кубань Холдинг
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Кубань Холдинг
|1:5
|Ротор
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Спартак-Нальчик
|2:0
|Кубань Холдинг
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Кубань Холдинг
|2:1
|Форте
|2 тур
|29 июля, пятница
|17:30
|Ессентуки
|0:1
|Кубань Холдинг
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Кубань Холдинг
|1:0
|Чайка