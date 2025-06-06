7 июня в рамках 13-го тура Второй лиги Б в пгт. Павловская «Кубань Холдинг» примет «Нарт Черкесск». Хозяева ведут активную борьбу за топ-3 и повышение в классе, а гости поднимаются из нижней части таблицы, набрав приличную форму. Это противостояние атакующего футбола и организованной обороны обещает интригу и плотную борьбу.

«Кубань Холдинг»

Хозяева показывают один из самых ярких атакующих футболов во Второй лиге: 25 мячей за 12 туров – лучший показатель в дивизионе. Однако при всей результативности оборона команды нестабильна – клуб пропускает в каждом из последних пяти матчей, а средний показатель пропущенных мячей – 1.20 за игру. Последние встречи подтверждают проблему: 2:2 с «Ангуштом», поражение от «Победы Хасавюрт» 0:1, ничьи с «Ростовом-2» и «Севастополем». В то же время, победа над «Сочи-2» 3:1 – индикатор высокого атакующего потенциала. Форвард Максим Дмитриев продолжает быть лидером команды, забив 8 голов в 11 матчах. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей – стабильность в нападении очевидна.

«Нарт Черкесск»

Гости идут на 9-м месте с 16 очками, но последние результаты внушают уважение. Команда выиграла два последних матча – у «Победы Хасавюрт» и «Динамо-2 Махачкала» с общим счeтом 4:0. При этом «Нарт» продолжает демонстрировать одну из самых надeжных оборон: всего 3 пропущенных мяча в последних пяти встречах. Команда играет строго по результату, не форсирует события, но при этом умеет ловить соперника на ошибках. В атаке ставка делается на Руслана Суанова – он забил 3 гола в сезоне. «Нарт» забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних пяти матчах и выглядит уверенно в борьбе против более статусных соперников.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

25 забитых голов – лучший результат в турнире

7 голов в 5 последних турах

«Нарт Черкесск»

Победы в двух последних матчах подряд

В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 0.60 пропущенных гола за игру

Уверенная оборонительная игра на выезде

6 очков в последних двух турах

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 3 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 0.67 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур Кубань Холдинг 1 : 0 Нарт Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур Нарт 0 : 0 Кубань Холдинг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Кубань Холдинг 2 : 2 Нарт

Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Нарт Черкесск»

Форма хозяев внушает доверие: «Кубань Холдинг» стабильно набирает очки и демонстрирует атакующую мощь, особенно на своeм поле. Однако организованная игра «Нарта» в защите, свежая победная серия и низкая пропускаемость создают предпосылки для упорного матча. Гости, скорее всего, сделают ставку на плотную оборону и быстрые выпады, в то время как хозяева будут искать моменты за счeт активности Дмитриева и фланговой игры. Вероятен сценарий, при котором «Кубань Холдинг» дожмeт соперника, но в напряжeнной борьбе и с минимальным счeтом. Обе команды в хорошей форме, но класс атаки хозяев делает их фаворитом пары.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендованные ставки: