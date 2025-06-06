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Прогноз на точный счёт матча «Кубань Холдинг» – «Нарт»: Вторая лига Б, 7 июня 2025

06 июня 2025 10:59
Кубань Холдинг - Нарт
07 июн. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Кубань Холдинг»
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7 июня в рамках 13-го тура Второй лиги Б в пгт. Павловская «Кубань Холдинг» примет «Нарт Черкесск». Хозяева ведут активную борьбу за топ-3 и повышение в классе, а гости поднимаются из нижней части таблицы, набрав приличную форму. Это противостояние атакующего футбола и организованной обороны обещает интригу и плотную борьбу.

«Кубань Холдинг»

Хозяева показывают один из самых ярких атакующих футболов во Второй лиге: 25 мячей за 12 туров – лучший показатель в дивизионе. Однако при всей результативности оборона команды нестабильна – клуб пропускает в каждом из последних пяти матчей, а средний показатель пропущенных мячей – 1.20 за игру. Последние встречи подтверждают проблему: 2:2 с «Ангуштом», поражение от «Победы Хасавюрт» 0:1, ничьи с «Ростовом-2» и «Севастополем». В то же время, победа над «Сочи-2» 3:1 – индикатор высокого атакующего потенциала. Форвард Максим Дмитриев продолжает быть лидером команды, забив 8 голов в 11 матчах. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей – стабильность в нападении очевидна.

«Нарт Черкесск»

Гости идут на 9-м месте с 16 очками, но последние результаты внушают уважение. Команда выиграла два последних матча – у «Победы Хасавюрт» и «Динамо-2 Махачкала» с общим счeтом 4:0. При этом «Нарт» продолжает демонстрировать одну из самых надeжных оборон: всего 3 пропущенных мяча в последних пяти встречах. Команда играет строго по результату, не форсирует события, но при этом умеет ловить соперника на ошибках. В атаке ставка делается на Руслана Суанова – он забил 3 гола в сезоне. «Нарт» забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних пяти матчах и выглядит уверенно в борьбе против более статусных соперников.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • 25 забитых голов – лучший результат в турнире
  • 7 голов в 5 последних турах

«Нарт Черкесск»

  • Победы в двух последних матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.60 пропущенных гола за игру
  • Уверенная оборонительная игра на выезде
  • 6 очков в последних двух турах

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.67
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
07.06.2025
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Нарт
0 : 0
03.08.2024
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06.04.2024
Нарт

Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Нарт Черкесск»

Форма хозяев внушает доверие: «Кубань Холдинг» стабильно набирает очки и демонстрирует атакующую мощь, особенно на своeм поле. Однако организованная игра «Нарта» в защите, свежая победная серия и низкая пропускаемость создают предпосылки для упорного матча. Гости, скорее всего, сделают ставку на плотную оборону и быстрые выпады, в то время как хозяева будут искать моменты за счeт активности Дмитриева и фланговой игры. Вероятен сценарий, при котором «Кубань Холдинг» дожмeт соперника, но в напряжeнной борьбе и с минимальным счeтом. Обе команды в хорошей форме, но класс атаки хозяев делает их фаворитом пары.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Кубань Холдинг» – коэффициент 7.50
  • Индивидуальный тотал «Кубань Холдинг» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Кубань Холдинг»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт Кубань Холдинг
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