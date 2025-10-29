29.10.2025, среда, 19:30
Россия. Кубок, 6 раунд
Россия. Кубок, 6 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
5
Степанов
99
Шевченко
3
Иваньков
84
Чурилов
5
Москвичев
97
Чурич
90
Ломакин
23
Данилин
73
Шитов
7
Бакич
4-1-1-1-3
33
Стенякин
5
Оразаев
4
Дашаев
79
Гречкин
2
Бабаян
8
Карташов
27
Захаров
8
Котов
9
Попов
11
Дмитриев
98
Фадеев
84
Чурилов
15
Данилкин
15
Данилкин
84
Чурилов
90
Ломакин
22
Кожемякин
22
Кожемякин
90
Ломакин
5
Москвичев
21
Галоян
21
Галоян
5
Москвичев
73
Шитов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
73
Шитов
7
Бакич
9
Чупаев
9
Чупаев
7
Бакич
98
Фадеев
4
Тагиев
4
Тагиев
98
Фадеев
2
Бабаян
18
Гараев
18
Гараев
2
Бабаян
8
Карташов
21
Сапожников
21
Сапожников
8
Карташов
9
Попов
47
Сергиенко
47
Сергиенко
9
Попов
8
Котов
23
Михайлов
23
Михайлов
8
Котов
Остались в запасе
Торпедо
Кубань Холдинг
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Сергей Копылов
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Копылов
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Кубань Холдинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Кубань Холдинга», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Кубань Холдинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»