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  • «Торпедо» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Торпедо» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 18:20
Торпедо
29.10.2025, среда, 19:30
Россия. Кубок, 6 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Кубань Холдинг
21' В. Шитов
75' М. Дмитриев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань Холдинг
33
Александр Стенякин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
2
Руслан Бабаян
ПЗ
5
Ислам Оразаев
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
27
Илья Захаров
ЦП
8
Дмитрий Котов
ПВ
98
Никита Фадеев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Кубань Холдинг
16
Сергей Копылов
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЛВ
21
Ионафан Сапожников
ОП
47
Иван Сергиенко
АП
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
5
Степанов
99
Шевченко
3
Иваньков
84
Чурилов
5
Москвичев
97
Чурич
90
Ломакин
23
Данилин
73
Шитов
7
Бакич
4-1-1-1-3
33
Стенякин
5
Оразаев
4
Дашаев
79
Гречкин
2
Бабаян
8
Карташов
27
Захаров
8
Котов
9
Попов
11
Дмитриев
98
Фадеев
84
Чурилов
15
Данилкин
15
Данилкин
84
Чурилов
90
Ломакин
22
Кожемякин
22
Кожемякин
90
Ломакин
5
Москвичев
21
Галоян
21
Галоян
5
Москвичев
73
Шитов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
73
Шитов
7
Бакич
9
Чупаев
9
Чупаев
7
Бакич
98
Фадеев
4
Тагиев
4
Тагиев
98
Фадеев
2
Бабаян
18
Гараев
18
Гараев
2
Бабаян
8
Карташов
21
Сапожников
21
Сапожников
8
Карташов
9
Попов
47
Сергиенко
47
Сергиенко
9
Попов
8
Котов
23
Михайлов
23
Михайлов
8
Котов
Остались в запасе
Торпедо
Кубань Холдинг
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Сергей Копылов
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Копылов
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Кубань Холдинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Кубань Холдинга», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Кубань Холдинг»

«Торпедо» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Кубань Холдинг Торпедо
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