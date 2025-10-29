Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Кубань Холдинга», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Кубань Холдинг»