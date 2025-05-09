10 мая состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Кубань Холдинг». Матч пройдeт в Махачкале, но даже домашнее поле вряд ли поможет хозяевам, которые находятся в глубоком кризисе и пока не набрали ни одного очка в турнире. «Кубань Холдинг», напротив, уверенно лидирует и демонстрирует отличную результативность. Предстоящая встреча выглядит как противостояние аутсайдера и фаворита с очевидным перевесом в пользу гостей.

«Динамо-2 Махачкала»

Хозяева занимают последнее, 14-е место, с 0 очками после 8 туров. Команда проиграла все матчи текущего сезона и находится на серии из 13 поражений подряд. Особо тревожат цифры по пропущенным мячам: 16 голов за последние 5 матчей (в среднем 3.20 за игру), при этом в этих же 5 матчах команда не забила ни одного гола. Единственный гол в сезоне остаeтся на счету Яхьяева, но с тех пор атака полностью обескровлена. Оборона выглядит крайне нестабильно и регулярно позволяет соперникам забивать с минимальными усилиями.

«Кубань Холдинг»

Гости занимают 1-е место в таблице с 18 очками после 8 матчей и идут без поражений. Команда демонстрирует уверенную игру и лучшую результативность в турнире – 18 голов в 8 играх (в среднем 2.25 за матч). В последних 5 матчах «Кубань Холдинг» забила 10 мячей, пропустив всего 5 (1.00 за матч). Коллектив стабильно забивает в каждом матче сезона и обладает самой организованной атакой во всей группе. Несмотря на небольшие проблемы в обороне в последних турах, команда сохраняет контроль над игрой и часто выигрывает с комфортным преимуществом.

Факты о командах:

«Динамо-2 Махачкала»

Проиграла 13 последних матчей.

В последних 5 матчах не забивала ни одного гола.

Пропускает в среднем 3.20 гола за матч (последние 5 игр).

Единственный гол сезона забит в 5 матчах назад.

«Кубань Холдинг»

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в каждом матче сезона (8 подряд).

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Пропускает в последних 3 матчах (1.00 гола за игру).

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 2 Забитых мячей 5 0.67 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур Динамо-2 Мх 2 : 2 Кубань Холдинг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур Кубань Холдинг 1 : 0 Динамо-2 Мх Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур Динамо-2 Мх 0 : 2 Кубань Холдинг

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Кубань Холдинг»

Учитывая огромную разницу в классе и текущую форму команд, «Кубань Холдинг» является явным фаворитом встречи. «Динамо-2 Махачкала» показывает слабейшие показатели как в атаке, так и в защите, тогда как гости уверенно набирают очки и стабильно забивают минимум два гола почти в каждой игре. Ожидается уверенная победа гостей с возможным сухим исходом, учитывая отсутствие результативности у хозяев. Наиболее вероятный сценарий – доминирование «Кубань Холдинга» и разгромный результат.

Прогноз на точный счет: 0:3 в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендованные ставки: