Радимов раскритиковал московский клуб за игру в Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов раскритиковал игру «Торпедо» в матче с командой «Кубань Холдинг» в FONBET Кубке России.

В игре 6-го раунда Пути регионов черно-белые победили по пенальти 3:1, после того как основное время завершилось со счетом 1:1.

«Я снимаю шляпу перед футболистами кубанского клуба и не понимаю, почему с такой игрой они выступают в низших лигах. Классная команда! Они играют в настоящий футбол.

Что же касается «Торпедо», которое во втором тайме не играло в футбол вовсе… Хорошо, что эта команда не выступает в МИР РПЛ. Они бы в каждом матче пять голов получали. А их форвард Душан Бакич – это же вообще не футболист. Как он на поле попал? Вот уж таких легионеров точно стоило бы заменить молодыми российскими игроками», – сказал Радимов.