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Прогноз на точный счет матча «Кубань Холдинг» – «Ангушт»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 13:14
Кубань Холдинг - Ангушт
31 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Кубань Холдинг»
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Матч 12 тура Второй лиги Б между «Кубань Холдингом» и «Ангуштом» обещает стать противостоянием лидера и аутсайдера турнира. Краснодарский коллектив уверенно держится в топе, обладая лучшей атакой в лиге, в то время как команда из Назрани продолжает серию без побед и серьeзные трудности в атаке. Обе команды подходят к игре с разной мотивацией и в диаметрально противоположной форме, что делает прогноз на результат весьма однозначным.

«Кубань Холдинг»

«Кубань Холдинг» занимает 2-е место в таблице с 22 очками и демонстрирует стабильный футбол. Команда обладает лучшим атакующим потенциалом в лиге – 23 забитых мяча в 11 матчах. Лидер нападения – Максим Дмитриев – уже отметился 6 голами за 9 игр. Несмотря на недавнее поражение от «Победы», «Кубань Холдинг» не проигрывает в 8 из 10 последних встреч.

Команда забивает в среднем 1.4 мяча за матч и лишь немного проседает в обороне: 4 пропущенных мяча в 5 последних турах. На своeм поле коллектив играет уверенно и стабильно, регулярно создавая моменты и реализуя их. Единственный минус – серия из четырeх игр подряд, в которых команда пропускает, что может быть уязвимым местом против редких атак «Ангушта».

«Ангушт»

«Ангушт» продолжает своe пребывание в зоне вылета. После 11 туров команда набрала лишь 6 очков и занимает 13-е место. При этом клуб не может выиграть уже 7 туров подряд, а в последних 5 матчах не забил ни одного мяча. Показатель средней результативности – 0.00 голов за игру за последние 5 встреч – говорит сам за себя.

Основная проблема команды – полное отсутствие реализации в атаке. Хотя в составе есть Магомед Гугуев, забивший 2 мяча в сезоне, это не компенсирует общий атакующий кризис. Оборона также нестабильна: 7 пропущенных за последние 5 игр и в среднем 1.4 гола в свои ворота за матч.

Факты о командах:

«Кубань Холдинг»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.4 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних играх подряд
  • Имеет лучшую атаку в турнире (23 гола)

«Ангушт»

  • Не выигрывает 7 матчей
  • В последних 5 матчах не забивал
  • Средняя результативность – 0.00 голов за игру
  • Пропускает 1.4 гола за матч
  • Забивает крайне редко: не отличался в 13 из 15 последних игр

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Ангушт
0 : 0
17.08.2024
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20.04.2024
Ангушт

Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Ангушт»

Разница в классе и текущем состоянии команд колоссальная. «Кубань Холдинг» – организованный атакующий коллектив с акцентом на контроль мяча и игру первым номером. «Ангушт» же испытывает кризис в нападении, не способен наладить связующую игру и регулярно проваливается в защите.

Даже с учeтом некоторых проблем хозяев в обороне, у гостей не наблюдается ресурса, чтобы этим воспользоваться. Вполне вероятно, что матч завершится уверенной победой «Кубани Холдинг» всухую.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Кубань Холдинг» – коэффициент 6.00
  • Победа «Кубань Холдинг» всухую – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Ангушт» меньше 0.5 – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Кубань Холдинг»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Ангушт Кубань Холдинг
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