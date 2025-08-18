Введите ваш ник на сайте
«Кубань Холдинг» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.70

18 августа 2025 8:01
Кубань Холдинг - Нарт
19 авг. 2025, вторник 17:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Кубань Холдинг»
Сделать ставку

В 2-м раунде Пути регионов Кубка России «Кубань Холдинг» принимает «Нарт Черкесск». Обе команды выступают во Второй лиге и подходят к кубковому матчу с серией без поражений, но статистика и форма значительно различаются. Хозяева демонстрируют уверенный атакующий футбол, тогда как гости стараются играть строго, но с трудом забивают. Это напрямую влияет на расклад и ожидания от предстоящей встречи.

«Кубань Холдинг»

«Кубань Холдинг» впечатляет результатами на старте сезона. В последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью. Особенно выделяется результативная игра в атаке – 12 голов за 5 матчей, включая разгром «Легиона» со счeтом 5:1 и уверенную победу над «Динамо-2» (2:0). При этом оборона команды остаeтся стабильной: всего 4 пропущенных мяча за тот же период. Команда забивает в 7 матчах подряд и не проигрывает уже 8 встреч, что указывает на уверенную и сбалансированную игру в обоих направлениях.

«Нарт Черкесск»

«Нарт Черкесск» показывает более скромные результаты. За последние 5 матчей команда сумела победить дважды, один раз сыграла вничью и дважды уступила. Проблемы в атаке очевидны: лишь 4 забитых гола за 5 матчей, и в двух из этих игр команда не сумела отличиться. В защите ситуация чуть лучше – только 4 пропущенных мяча, но этого недостаточно, чтобы стабильно набирать очки против сильных соперников. Команда с трудом создаeт моменты, особенно на выезде, и ей предстоит серьeзное испытание против одного из лидеров своей зоны.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру

«Нарт Черкесск»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру
  • Лишь 4 забитых мяча за 5 игр

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.67
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
07.06.2025
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Нарт
0 : 0
03.08.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Кубань Холдинг
2 : 2
06.04.2024
Нарт

Прогноз на матч

«Кубань Холдинг» обладает серьeзным преимуществом в атакующем потенциале и стабильно реализует моменты. Учитывая форму команды и уверенное выступление на старте сезона, они выглядят фаворитом в домашнем матче. «Нарт Черкесск» неуступчив, но испытывает трудности в нападении, особенно на фоне команд с высоким темпом. Предположим, что хозяева воспользуются своей формой и пройдут дальше по турнирной сетке, не ограничившись минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Кубань Холдинг» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.70
Победа «Кубань Холдинг»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Нарт Кубань Холдинг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
