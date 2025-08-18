В 2-м раунде Пути регионов Кубка России «Кубань Холдинг» принимает «Нарт Черкесск». Обе команды выступают во Второй лиге и подходят к кубковому матчу с серией без поражений, но статистика и форма значительно различаются. Хозяева демонстрируют уверенный атакующий футбол, тогда как гости стараются играть строго, но с трудом забивают. Это напрямую влияет на расклад и ожидания от предстоящей встречи.

«Кубань Холдинг»

«Кубань Холдинг» впечатляет результатами на старте сезона. В последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью. Особенно выделяется результативная игра в атаке – 12 голов за 5 матчей, включая разгром «Легиона» со счeтом 5:1 и уверенную победу над «Динамо-2» (2:0). При этом оборона команды остаeтся стабильной: всего 4 пропущенных мяча за тот же период. Команда забивает в 7 матчах подряд и не проигрывает уже 8 встреч, что указывает на уверенную и сбалансированную игру в обоих направлениях.

«Нарт Черкесск»

«Нарт Черкесск» показывает более скромные результаты. За последние 5 матчей команда сумела победить дважды, один раз сыграла вничью и дважды уступила. Проблемы в атаке очевидны: лишь 4 забитых гола за 5 матчей, и в двух из этих игр команда не сумела отличиться. В защите ситуация чуть лучше – только 4 пропущенных мяча, но этого недостаточно, чтобы стабильно набирать очки против сильных соперников. Команда с трудом создаeт моменты, особенно на выезде, и ей предстоит серьeзное испытание против одного из лидеров своей зоны.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 матчах

В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру

«Нарт Черкесск»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру

Лишь 4 забитых мяча за 5 игр

Прогноз на матч

«Кубань Холдинг» обладает серьeзным преимуществом в атакующем потенциале и стабильно реализует моменты. Учитывая форму команды и уверенное выступление на старте сезона, они выглядят фаворитом в домашнем матче. «Нарт Черкесск» неуступчив, но испытывает трудности в нападении, особенно на фоне команд с высоким темпом. Предположим, что хозяева воспользуются своей формой и пройдут дальше по турнирной сетке, не ограничившись минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки