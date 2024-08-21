14-летний вратарь «Кубани» рассказал о своем дебюте в Фонбет Кубке России

Роман Сафонов поделился эмоциями в связи с участием в матче Фонбет Кубка России.

«Кубань» и «Кубань Холдинг» встречались во 2-м раунде Пути регионов.

На эту игру «Кубань» выпустила футболистов молодежной команды.

Место в воротах занял 14-летний Сафонов, который стал самым юным игроком в истории турнира.

В итоге «Кубань» потерпела поражение со счетом 0:5.

«Мне 14 лет, я только перехожу в девятый класс. Сначала, у всех был шок, когда узнали, что я выйду в старте, но потом мне сказали: «Ты просто заслужил это, докажи, что ты заслужил», – рассказал Сафонов.