14-летний вратарь «Кубани» рассказал о своем дебюте в Фонбет Кубке России

Роман Сафонов поделился эмоциями в связи с участием в матче Фонбет Кубка России.
- «Кубань» и «Кубань Холдинг» встречались во 2-м раунде Пути регионов.
- На эту игру «Кубань» выпустила футболистов молодежной команды.
- Место в воротах занял 14-летний Сафонов, который стал самым юным игроком в истории турнира.
- В итоге «Кубань» потерпела поражение со счетом 0:5.
«Мне 14 лет, я только перехожу в девятый класс. Сначала, у всех был шок, когда узнали, что я выйду в старте, но потом мне сказали: «Ты просто заслужил это, докажи, что ты заслужил», – рассказал Сафонов.
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России