«Кубань Холдинг» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.63

22 сентября 2025 9:45
Кубань Холдинг - Волга
24 сент. 2025, среда 15:00 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.63
Победа «Кубань Холдинг»
Сделать ставку

24 сентября состоится матч 4-го раунда пути регионов Кубка России, где «Кубань Холдинг» примет «Волгу». Обе команды представляют разные уровни футбольной системы, но в кубковом формате многое решает моментальная форма и настрой на игру.

«Кубань Холдинг»

Команда уверенно прошла прошлый раунд, обыграв «Машук-КМВ» со счетом 3:0. В последних пяти встречах клуб отличился 7 раз и пропустил только 3 мяча. Средняя результативность – 1.4 гола за матч, а в обороне показатель особенно устойчив: лишь 0.6 пропущенного в среднем. Дома «Кубань Холдинг» играет организованно, с акцентом на контроль игры и плотную защиту. Этот стиль позволяет компенсировать недостаток опыта против более статусных соперников.

«Волга»

Волгоградцы подходят к матчу с нестабильными результатами. За последние пять игр команда забила 7 мячей, но при этом пропустила сразу 10. В среднем «Волга» показывает 1.4 забитого и 2.0 пропущенных за игру, что отражает проблемы в обороне. Кроме того, команда допускает голы на протяжении шести матчей подряд, и это может стать определяющим фактором в кубковом поединке. В атаке «Волга» действует активно, но открытая игра часто оборачивается потерями сзади.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

  • В 5 последних матчах забила 7 голов
  • Пропустила только 3 мяча за тот же период
  • В среднем 1.4 гола в атаке и 0.6 пропущенного за игру

«Волга»

  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • В 5 играх забила 7 мячей и пропустила 10
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке и 2.0 в обороне

Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Волга»

Хозяева выглядят более сбалансированной командой: уверенная оборона и компактный футбол позволяют добиваться стабильных результатов. «Волга» же играет зрелищнее, но еe уязвимость в защите часто приводит к поражениям. С учeтом статистики можно ожидать, что хозяева сумеют воспользоваться слабостями соперника. В то же время атакующий потенциал гостей способен обеспечить хотя бы один гол в ворота соперника.

Таким образом, матч обещает быть результативным, но перевес в организации и дисциплине склоняет прогноз в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендации

  • Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.63
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.63
Победа «Кубань Холдинг»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Волга Кубань Холдинг
