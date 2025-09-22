24 сентября состоится матч 4-го раунда пути регионов Кубка России, где «Кубань Холдинг» примет «Волгу». Обе команды представляют разные уровни футбольной системы, но в кубковом формате многое решает моментальная форма и настрой на игру.

«Кубань Холдинг»

Команда уверенно прошла прошлый раунд, обыграв «Машук-КМВ» со счетом 3:0. В последних пяти встречах клуб отличился 7 раз и пропустил только 3 мяча. Средняя результативность – 1.4 гола за матч, а в обороне показатель особенно устойчив: лишь 0.6 пропущенного в среднем. Дома «Кубань Холдинг» играет организованно, с акцентом на контроль игры и плотную защиту. Этот стиль позволяет компенсировать недостаток опыта против более статусных соперников.

«Волга»

Волгоградцы подходят к матчу с нестабильными результатами. За последние пять игр команда забила 7 мячей, но при этом пропустила сразу 10. В среднем «Волга» показывает 1.4 забитого и 2.0 пропущенных за игру, что отражает проблемы в обороне. Кроме того, команда допускает голы на протяжении шести матчей подряд, и это может стать определяющим фактором в кубковом поединке. В атаке «Волга» действует активно, но открытая игра часто оборачивается потерями сзади.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

В 5 последних матчах забила 7 голов

Пропустила только 3 мяча за тот же период

В среднем 1.4 гола в атаке и 0.6 пропущенного за игру

«Волга»

Пропускает в 6 последних матчах подряд

В 5 играх забила 7 мячей и пропустила 10

В среднем 1.4 гола за матч в атаке и 2.0 в обороне

Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Волга»

Хозяева выглядят более сбалансированной командой: уверенная оборона и компактный футбол позволяют добиваться стабильных результатов. «Волга» же играет зрелищнее, но еe уязвимость в защите часто приводит к поражениям. С учeтом статистики можно ожидать, что хозяева сумеют воспользоваться слабостями соперника. В то же время атакующий потенциал гостей способен обеспечить хотя бы один гол в ворота соперника.

Таким образом, матч обещает быть результативным, но перевес в организации и дисциплине склоняет прогноз в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендации