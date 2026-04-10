«Металлист 1925» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

10 апреля 2026 10:46
Металлист 1925 - Динамо К
11 апр. 2026, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 23 тур
1.65
Тотал меньше 2.5 голов 
11 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» примет «Динамо» Киев. Хозяева занимают 5-е место с 35 очками, гости расположились на 4-й строчке с 41 очком. Обе команды имеют надeжную оборону, но «Динамо» обладает более мощной атакой.

«Металлист 1925»

Хозяева подходят к матчу в отличной оборонительной форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и не пропускает в 7 из 9 последних. В последних 5 играх «Металлист 1925» забил 1.60 гола в среднем и пропустил всего 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. В личных встречах с «Динамо» Киев хозяева забивают в 4 последних матчах.

«Динамо» Киев

Гости подходят к матчу после поражения от «Карпат» (0:1). Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей и забивает в 10 из 12 последних. В последних 5 играх «Динамо» забило 2.20 гола в среднем и пропустило 0.60. В личных встречах с «Металлистом 1925» «Динамо» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 4 последних очных встречах.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Не пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Динамо» Киев

«Динамо» Киев

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Металлистом 1925»

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Динамо» Киев

Ожидается встреча двух команд с надeжной обороной. «Металлист 1925» не пропускает в 7 из 9 матчей, а «Динамо» имеет мощную атаку. В личных встречах «Динамо» не проигрывает 6 матчей подряд. Учитывая, что обе команды мало пропускают, а «Динамо» стабильно забивает в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Победа «Динамо» Киев

1.65
Тотал меньше 2.5 голов 
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Динамо К Металлист 1925
