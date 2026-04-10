11 апреля в 31-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Алавес». Матч в Сан-Себастьяне начнется в 15:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Пеллегрино Матараццо с 41 очком занимает 7-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 11 побед, 8 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 46:45.

Последние результаты:

04.04.26 «РС» – «Леванте» – 2:0;

20.03.26 «Вильярреал» – «РС» – 3:1;

15.03.26 «РС» – «Осасуна» – 3:1.

«Алавес»

«Алавес» набрал 32 очка и занимает 15-е место. Подопечные Кике Флореса добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 32:43.

Предыдущие результаты:

05.04.26 «Алавес» – «Осасуна» – 2:2;

22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;

13.03.26 «Алавес» – «Вильярреал» – 1:1.

Очные встречи

04.02.26 «Алавес» – «РС» – 2:3;

06.12.25 «Алавес» – «РС» – 1:0;

23.04.25 «Алавес» – «РС» – 1:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Алавес»

Испания совсем скоро гарантирует себе 5-ю путевку в ЛЧ на следующий сезон. Это значит, что от зоны Лиги чемпионов «Сосьедад» будет отставать всего на 4 очка – прекрасная мотивация на остаток чемпионата. У «Алавеса» своя война – 3 очка от зоны вылета, но сан-себастьянцы не могут позволить себе терять очки.