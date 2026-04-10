Реал Сосьедад - Алавес
11 апр. 2026, суббота 15:00 | Испания. Примера, 31 тур
11 апреля в 31-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Алавес». Матч в Сан-Себастьяне начнется в 15:00 (мск).
«Реал Сосьедад»
Команда Пеллегрино Матараццо с 41 очком занимает 7-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 11 побед, 8 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 46:45.
Последние результаты:
- 04.04.26 «РС» – «Леванте» – 2:0;
- 20.03.26 «Вильярреал» – «РС» – 3:1;
- 15.03.26 «РС» – «Осасуна» – 3:1.
«Алавес»
«Алавес» набрал 32 очка и занимает 15-е место. Подопечные Кике Флореса добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 32:43.
Предыдущие результаты:
- 05.04.26 «Алавес» – «Осасуна» – 2:2;
- 22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;
- 13.03.26 «Алавес» – «Вильярреал» – 1:1.
Очные встречи
- 04.02.26 «Алавес» – «РС» – 2:3;
- 06.12.25 «Алавес» – «РС» – 1:0;
- 23.04.25 «Алавес» – «РС» – 1:0.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Алавес»
Испания совсем скоро гарантирует себе 5-ю путевку в ЛЧ на следующий сезон. Это значит, что от зоны Лиги чемпионов «Сосьедад» будет отставать всего на 4 очка – прекрасная мотивация на остаток чемпионата. У «Алавеса» своя война – 3 очка от зоны вылета, но сан-себастьянцы не могут позволить себе терять очки.
- Прогноз – П1 с кф. 1.75.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 8.00.