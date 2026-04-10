Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

10 апреля 2026 9:09
Крылья Советов - Ахмат
11 апр. 2026, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

11 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примут «Ахмат». Хозяева занимают 13-е место с 21 очком, гости расположились на 9-й строчке с 30 очками. «Ахмат» имеет преимущество в личных встречах.

«Крылья Советов»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 1.00 гола в среднем и пропустили 2.40. Оборона катастрофическая. При этом дома команда выступает уверенно: «Крылья Советов» не проигрывают в 9 из 11 последних домашних матчей. Лучший бомбардир – Вадим Раков (5 голов в 11 матчах).

«Ахмат»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 12 из 14 последних. В последних 5 играх «Ахмат» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Крыльями Советов» «Ахмат» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 11 последних очных встречах.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона пропускает 2.40 гола за игру

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Крыльями Советов»

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ахмат»

«Ахмат» является фаворитом благодаря хорошей форме, надeжной обороне и преимуществу в личных встречах (6 из 8 матчей без поражений). «Крылья Советов» дома сильны, но их оборона пропускает 2.40 гола за игру. Учитывая форму гостей и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Ахмата».

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • «Ахмат» не проиграет (X2) – коэффициент 1.40

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 