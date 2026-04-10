11 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примут «Ахмат». Хозяева занимают 13-е место с 21 очком, гости расположились на 9-й строчке с 30 очками. «Ахмат» имеет преимущество в личных встречах.

«Крылья Советов»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 1.00 гола в среднем и пропустили 2.40. Оборона катастрофическая. При этом дома команда выступает уверенно: «Крылья Советов» не проигрывают в 9 из 11 последних домашних матчей. Лучший бомбардир – Вадим Раков (5 голов в 11 матчах).

«Ахмат»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 12 из 14 последних. В последних 5 играх «Ахмат» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Крыльями Советов» «Ахмат» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 11 последних очных встречах.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Не может выиграть в 3 последних матчах

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Оборона пропускает 2.40 гола за игру

«Ахмат»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Крыльями Советов»

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ахмат»

«Ахмат» является фаворитом благодаря хорошей форме, надeжной обороне и преимуществу в личных встречах (6 из 8 матчей без поражений). «Крылья Советов» дома сильны, но их оборона пропускает 2.40 гола за игру. Учитывая форму гостей и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Ахмата».

