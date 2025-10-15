Введите ваш ник на сайте
«Черноморец» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 16 октября 2025 с коэффициентом 1.5

15 октября 2025 9:21
Черноморец - Кубань Холдинг
16 окт. 2025, четверг 20:00 | Россия. Кубок, 5 раунд
1.50
Победа «Черноморца»
16 октября в рамках пятого раунда Пути регионов Кубка России на поле стадиона в Новороссийске «Черноморец» примет «Кубань Холдинг». Обе команды в неплохой форме и рассчитывают на проход в следующую стадию, но игра обещает быть осторожной и плотной.

«Черноморец»

Новороссийский клуб проводит стабильный сезон в Первой лиге и подходит к матчу в боевом настрое. В последних пяти встречах «Черноморец» забил 7 мячей и пропустил 4, выиграв трижды. В Кубке команда уверенно справилась с «Астраханью» (2:0), показав зрелую игру и контроль над ситуацией. В чемпионате «Черноморец» обыграл «КАМАЗ» (1:0) и разгромил «Торпедо» (4:1), но уступил «Ротору» (0:2), где сказалась усталость. Команда хорошо чувствует себя дома – три победы подряд на своeм поле без пропущенных мячей говорят о надeжной обороне. Сильная сторона – быстрые фланговые атаки и активная работа в прессинге.

«Кубань Холдинг»

Представитель Второй лиги демонстрирует характер и стабильность в кубковых матчах. Команда выиграла три последних встречи в турнире, а победа над «Волгой Ульяновск» (2:2, пен. 8:7) показала еe психологическую устойчивость. В последних пяти матчах «Кубань Холдинг» забил трижды и пропустил четыре мяча – скромная статистика, но при этом команда редко проигрывает. В чемпионате ей не хватает реализации моментов, однако оборона действует дисциплинированно. На выезде «Кубань Холдинг» часто играет вторым номером и старается не открываться, рассчитывая на контратаки и стандарты.

Факты о командах

«Черноморец»

  • Побеждает в трeх последних матчах дома
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.4 гола
  • Не проигрывает в восьми последних встречах против «Кубань Холдинга»

«Кубань Холдинг»

  • Побеждает в трeх матчах Кубка подряд
  • Не проигрывает в шести из восьми последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.6 гола

Личные встречи
63% (5)
38% (3)
0% (0)
18
Забитых мячей
5
2.25
В среднем за матч
0.63
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур
Черноморец
4 : 1
07.05.2023
Кубань Холдинг
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Кубань Холдинг
1 : 1
08.04.2023
Черноморец
Россия. Вторая лига. Группа 1, 11 тур
Черноморец
3 : 0
01.10.2022
Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 24 тур
Черноморец
3 : 1
03.04.2022
Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 8 тур
Кубань Холдинг
0 : 3
08.09.2021
Черноморец
Россия. ПФЛ. Группа 1, 19 тур
Черноморец
1 : 1
20.03.2021
Кубань Холдинг
Россия. ПФЛ. Группа 1, 3 тур
Кубань Холдинг
1 : 1
23.08.2020
Черноморец
Россия. Кубок, 1/128 финала
Черноморец
2 : 0
30.07.2018
Кубань Холдинг
Прогноз на матч «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

«Черноморец» выглядит фаворитом благодаря более высокому уровню состава и стабильности в домашних матчах. «Кубань Холдинг» будет играть осторожно, пытаясь не дать сопернику простора, но атака гостей слишком зависима от ошибок оппонента. У хозяев больше аргументов в атаке и лучше поставленная игра при стандартах. При этом «Черноморец» редко устраивает голевую перестрелку, предпочитая контролировать ход матча и добиваться минимального перевеса. Сценарий встречи предсказывается прагматичным: инициатива у хозяев, гости упираются в защите. Победа «Черноморца» выглядит наиболее вероятным исходом, но счeт вряд ли будет крупным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Черноморца» – коэффициент 1.5
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.82

1.50
Победа «Черноморца»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Кубань Холдинг Черноморец
