«Черноморец» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 16 октября 2025 с коэффициентом 1.5

16 октября в рамках пятого раунда Пути регионов Кубка России на поле стадиона в Новороссийске «Черноморец» примет «Кубань Холдинг». Обе команды в неплохой форме и рассчитывают на проход в следующую стадию, но игра обещает быть осторожной и плотной.

«Черноморец»

Новороссийский клуб проводит стабильный сезон в Первой лиге и подходит к матчу в боевом настрое. В последних пяти встречах «Черноморец» забил 7 мячей и пропустил 4, выиграв трижды. В Кубке команда уверенно справилась с «Астраханью» (2:0), показав зрелую игру и контроль над ситуацией. В чемпионате «Черноморец» обыграл «КАМАЗ» (1:0) и разгромил «Торпедо» (4:1), но уступил «Ротору» (0:2), где сказалась усталость. Команда хорошо чувствует себя дома – три победы подряд на своeм поле без пропущенных мячей говорят о надeжной обороне. Сильная сторона – быстрые фланговые атаки и активная работа в прессинге.

«Кубань Холдинг»

Представитель Второй лиги демонстрирует характер и стабильность в кубковых матчах. Команда выиграла три последних встречи в турнире, а победа над «Волгой Ульяновск» (2:2, пен. 8:7) показала еe психологическую устойчивость. В последних пяти матчах «Кубань Холдинг» забил трижды и пропустил четыре мяча – скромная статистика, но при этом команда редко проигрывает. В чемпионате ей не хватает реализации моментов, однако оборона действует дисциплинированно. На выезде «Кубань Холдинг» часто играет вторым номером и старается не открываться, рассчитывая на контратаки и стандарты.

Факты о командах

«Черноморец»

Побеждает в трeх последних матчах дома

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в среднем 1.4 гола

Не проигрывает в восьми последних встречах против «Кубань Холдинга»

«Кубань Холдинг»

Побеждает в трeх матчах Кубка подряд

Не проигрывает в шести из восьми последних матчей

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в среднем 0.6 гола

Прогноз на матч «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

«Черноморец» выглядит фаворитом благодаря более высокому уровню состава и стабильности в домашних матчах. «Кубань Холдинг» будет играть осторожно, пытаясь не дать сопернику простора, но атака гостей слишком зависима от ошибок оппонента. У хозяев больше аргументов в атаке и лучше поставленная игра при стандартах. При этом «Черноморец» редко устраивает голевую перестрелку, предпочитая контролировать ход матча и добиваться минимального перевеса. Сценарий встречи предсказывается прагматичным: инициатива у хозяев, гости упираются в защите. Победа «Черноморца» выглядит наиболее вероятным исходом, но счeт вряд ли будет крупным.

Рекомендованные ставки