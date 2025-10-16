Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Кубань Холдинга», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 20:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «Fonbet».