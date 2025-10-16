16.10.2025, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-1-1-3-2
13
Матюша
28
Жилкин
81
Тоневицкий
59
Сыщенко
10
Зарыпбеков
5
Крачковский
31
Касимов
48
Сутугин
44
Кухарчук
25
Ложкин
18
Гурченко
4-2-1-3
33
Стенякин
5
Оразаев
4
Дашаев
4
Тагиев
2
Бабаян
8
Карташов
21
Сапожников
27
Захаров
9
Попов
98
Фадеев
11
Дмитриев
25
Ложкин
7
Антонов
7
Антонов
25
Ложкин
5
Крачковский
6
Тарба
6
Тарба
5
Крачковский
48
Сутугин
96
Помешкин
96
Помешкин
48
Сутугин
44
Кухарчук
18
Родионов
18
Родионов
44
Кухарчук
31
Касимов
9
Алиев
9
Алиев
31
Касимов
21
Сапожников
3
Смирнов
3
Смирнов
21
Сапожников
8
Карташов
79
Гречкин
79
Гречкин
8
Карташов
98
Фадеев
47
Сергиенко
47
Сергиенко
98
Фадеев
9
Попов
23
Михайлов
23
Михайлов
9
Попов
5
Оразаев
8
Котов
8
Котов
5
Оразаев
Остались в запасе
Черноморец
Кубань Холдинг
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
16
Сергей Копылов
ВР
26
Дмитрий Маринченко
ЦЗ
30
Дмитрий Витулин
ЛВ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Копылов
ВР
26
Дмитрий Маринченко
ЦЗ
30
Дмитрий Витулин
ЛВ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Черноморец - Кубань Холдинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Кубань Холдинга», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Кубань Холдинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»