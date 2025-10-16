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  • «Черноморец» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

«Черноморец» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

16 октября 2025, 18:44
1
Черноморец
16.10.2025, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 2
Завершен
Кубань Холдинг
72' К. Помешкин
5' О. Попов 89' А. Гречкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Кубань Холдинг
33
Александр Стенякин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
2
Руслан Бабаян
ПЗ
5
Ислам Оразаев
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
21
Ионафан Сапожников
ОП
27
Илья Захаров
ЦП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
98
Никита Фадеев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
18
Илья Родионов
АП
11
Тимур Аликберов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Кубань Холдинг
16
Сергей Копылов
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
26
Дмитрий Маринченко
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
30
Дмитрий Витулин
ЛВ
23
Дмитрий Михайлов
ЛВ
47
Иван Сергиенко
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Матюша
28
Жилкин
81
Тоневицкий
59
Сыщенко
10
Зарыпбеков
5
Крачковский
31
Касимов
48
Сутугин
44
Кухарчук
25
Ложкин
18
Гурченко
4-2-1-3
33
Стенякин
5
Оразаев
4
Дашаев
4
Тагиев
2
Бабаян
8
Карташов
21
Сапожников
27
Захаров
9
Попов
98
Фадеев
11
Дмитриев
25
Ложкин
7
Антонов
7
Антонов
25
Ложкин
5
Крачковский
6
Тарба
6
Тарба
5
Крачковский
48
Сутугин
96
Помешкин
96
Помешкин
48
Сутугин
44
Кухарчук
18
Родионов
18
Родионов
44
Кухарчук
31
Касимов
9
Алиев
9
Алиев
31
Касимов
21
Сапожников
3
Смирнов
3
Смирнов
21
Сапожников
8
Карташов
79
Гречкин
79
Гречкин
8
Карташов
98
Фадеев
47
Сергиенко
47
Сергиенко
98
Фадеев
9
Попов
23
Михайлов
23
Михайлов
9
Попов
5
Оразаев
8
Котов
8
Котов
5
Оразаев
Остались в запасе
Черноморец
Кубань Холдинг
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
16
Сергей Копылов
ВР
26
Дмитрий Маринченко
ЦЗ
30
Дмитрий Витулин
ЛВ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Копылов
ВР
26
Дмитрий Маринченко
ЦЗ
30
Дмитрий Витулин
ЛВ
12
Радислав Веселовский
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Черноморец - Кубань Холдинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Кубань Холдинга», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Кубань Холдинг»

«Черноморец» – «Кубань Холдинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Кубань Холдинг Черноморец
Комментарии (1)
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avera
1760639356
кто то хорошо поставил на проигрыш черноморца.
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