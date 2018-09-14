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06.05.2017 21:15Лев может стать тренером сборной Китая. Месси близок к продлению контракта с «Барсой». «Шахтер» в десятый раз выиграл чемпионат Украины. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.9
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28.02.2017 15:00В Японии зимой цветет сакура, а в Китае распускаются денежные деревья. Мы собрали в одном материале главные трансферы, которые провернули китайские клубы в это межсезонье − от Акселя Витселя и Карлоса Тевеса до Саболча Хусти и Брауна Идейе.14
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26.02.2017 22:00Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико». Романцев предрекает чемпионство «Спартаку». Дайджест событий дняДоннарумма может переехать в Манчестер. Кейн обошел Дрогба по количеству хет-триков. Романцев уверен в том, что «Спартак» возьмет золото. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.8
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15.01.2017 21:30«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов выложить 90 миллионов за Диего Косту. «Бавария» снова покупает игроков у конкурентов. Ласина Траоре не покинет ЦСКА в зимнее трансферное окно. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3