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Новости сборной СССР по футболу
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Таблица
Гаджиев поностальгировал по жизни в СССР: «В магазинах была доступная черная и красная икра»
30 марта
35
Раскрыто необычное прозвище Пономарева в сборной СССР
25 марта
5
Червиченко: «СССР критикуют люди с ущербным мышлением»
13 марта
17
Кавазашвили высказался о сравнениях Сафонова с Яшиным
8 января
1
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
2025.12.25 14:37
25
Фото
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей
2025.12.22 12:25
1
Фото
Президент ФИФА отреагировал на смерть Симоняна
2025.11.25 00:12
Ловчев вспомнил, как познакомился с Симоняном: «Я обезумел, увидев рядом легенду»
2025.11.24 23:37
Сычев отреагировал на смерть Симоняна
2025.11.24 22:40
1
Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна
2025.11.24 20:55
1
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
2025.11.24 19:45
2
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
2025.11.24 19:19
2
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
2025.11.24 18:51
Видео
Мостовой написал стихотворение о Никите Симоняне
2025.11.24 18:27
4
Дюков прокомментировал смерть Симоняна
2025.11.24 15:00
Пономарев отреагировал на смерть Симоняна
2025.11.24 14:14
Умер чемпион СССР и призер Олимпиады Юрий Елисеев
2025.11.21 18:51
Ташуев сказал, как выступила бы сборная СССР в 2025 году
2025.10.29 13:43
10
Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР
2025.10.23 14:14
3
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.10.22 17:25
5
Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.10.22 10:29
1
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
2025.09.18 19:07
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
2025.09.17 22:19
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
2025.09.17 20:08
2
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.09.17 18:06
2
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.09.17 15:57
3
Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»
2025.06.04 23:57
Гинер сказал, в чем Акинфеев превосходит Яшина и Дасаева
2025.05.23 14:54
6
Фото
Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
2025.05.18 14:35
16
Видео
Тренер вратарей сборной России назвал лучшего голкипера в истории
2025.05.04 10:59
4
1
2
3
Главные новости
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
1
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
2
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
9
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
8
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
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