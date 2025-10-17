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Кипр. Первый дивизион
Команды
Кармиотисса
Новости
€ 2 млн
Кармиотисса - новости команды
Лимассол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Сайт:
http://karmiotissafc.com/
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Результаты
Расписание
Таблица
Джорджевич: «Ощущение, что в России больше пьющих, чем в других странах»
6 января
22
На Кипре застрелили президента клуба, в котором работал Кержаков
2025.10.17 15:15
Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре
2024.12.09 09:20
1
Гол капитана Кокорина помог «Арису» победить в 1-м туре чемпионата Кипра
2024.08.24 23:13
2
Видео
Кокорин забил «Кармиотиссе»
2024.02.10 20:55
Кержаков заявил о долге «Кармиотиссы» – киприоты ответили
2023.10.16 16:56
1
Пост
Странная поездка Кержакова на Кипр. Тренировал меньше двух месяцев, дальше – взаимные обвинения
2023.04.12 01:10
11
Глава «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»
2023.04.11 19:46
6
«Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове
2023.04.10 23:48
3
В «Кармиотиссе» ответили на претензии Кержакова о заменах владельца клуба в перерыве матча
2023.04.10 23:25
1
В «Кармиотиссе» объяснили увольнение Кержакова
2023.04.10 22:11
1
Кержаков: «На презентации в «Кармиотиссе» говорил о задачах, которые сам сочинил»
2023.04.10 12:53
Кержаков рассказал, как «Кармиотисса» обманула его с выплатой денег
2023.04.10 10:43
8
Кержаков: «В перерыве владелец «Кармиотиссы» зашел в раздевалку и сделал замены – не мог представить, что такое возможно»
2023.04.10 09:50
5
Кержаков назвал свою зарплату в «Кармиотиссе»: зарабатывал меньше, чем в «Томи»
2023.04.07 10:56
3
«Впервые в карьере я сам подал в отставку»: Кержаков назвал причину ухода из «Кармиотиссы»
2023.04.07 10:41
3
Аршавин отреагировал на уход Кержакова из «Кармиотиссы» спустя два месяца после назначения
2023.04.07 08:48
1
Кержаков двумя словами охарактеризовал свой тренерский опыт на Кипре
2023.04.04 18:48
2
Кержаков впервые прокомментировал свой уход из «Кармиотиссы»
2023.04.03 12:20
3
Лепехин предположил, почему Кержакова уволили из «Кармиотиссы»
2023.04.02 11:41
2
Фото
Кержаков покинул «Кармиотиссу» спустя два месяца
2023.04.01 19:37
7
«Кармиотисса» впервые победила при Кержакове
2023.03.10 22:07
2
«Кармиотисса» впервые проиграла при Кержакове
2023.02.24 22:16
1
Кержаков попросил «Кармиотиссу» подписать нескольких россиян
2023.02.22 16:08
2
«Кармиотисса» в первом матче Кержакова сыграла вничью
2023.02.17 22:37
Капелло поделился ожиданиями от европейской карьеры Кержакова
2023.02.12 17:12
Фото
Кержаков приступил к работе с «Кармиотиссой»
2023.02.12 16:23
1
Овчинников: «Президенты клубов РПЛ испугались Кержакова. «Пари НН» сделал что-то негативное, сказал какую-то гадость о нем»
2023.02.10 08:46
«Кармиотисса» победила «Аполлон», отыгравшись с 1:3, в первом матче после назначения Кержакова
2023.02.09 23:32
1
В «Зените» отреагировали на назначение Кержакова в «Кармиотиссу»
2023.02.09 22:19
1
2
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