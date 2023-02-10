Овчинников: «Президенты клубов РПЛ испугались Кержакова. «Пари НН» сделал что-то негативное, сказал какую-то гадость о нем»

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников объяснил, почему Александр Кержаков возглавил кипрскую «Кармиотиссу», а не российский клуб.

– Лучше Кипр, чем сидеть и ждать. Пауза немножко затянулась. На удивление. Думаю, что Кержакова просто испугались так называемые президенты футбольных клубов. Боятся, что с ним не сладят. Возможно, «Пари НН» что-то сделал Кержакову в его карьере.

– Что-то негативное?

– Получается, что так.

– Сделали Кержакову антирекламу для других клубов?

– В частных беседах могли звонить и спрашивать по поводу Кержакова. Может, кто-нибудь сказал какую-то гадость, которой даже не было. Я немного знаю. Там все было нормально.

– Как вы считаете, успешная работа Кержакова на Кипре поможет ему вернуться в Россию?

– Вы два месяца о нем не вспоминали. Никому он не был интересен. А сейчас про Кипр заговорили. Поверьте, с первого матча, когда он начнет работать, вы все будете освещать выступление команды Кержакова. Думаю, что ее успехи помогут ему вернуться в Россию.

Кержаков должен вытащить команду на более высокие места. Главное – спортивный результат. Больше ничего не надо делать.

– Теперь невостребованные российские тренеры тоже будут уезжать в Европу?

– Думаю, что это единичный случай. А кто должен уезжать? Кто за нами выстраивается в очередь? Для Кержакова работа в кипрском клубе – это довольно интересно. Маленький спортивный вызов для его карьеры.

Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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