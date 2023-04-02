Лепехин предположил, почему Кержакова уволили из «Кармиотиссы»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал отставку главного тренер кипрской «Кармиотиссы» Александра Кержакова.

— Когда Кержаков пришел молодым в «Зенит», где я его увидел, это был адекватный, восприимчивый, веселый и простой парень. Но, естественно, такая карьера наложила свой отпечаток.

— Слава, успех, деньги?

— Ну, естественно. Если так получается, что Кержаков не может ужиться с руководством одного, второго, третьего клуба, то, наверное, есть какие-то проблемы с восприятием окружающих. Хотя судить трудно. Повторюсь, когда Кержаков пришел в «Зенит», он был общительный, старательный, веселый мальчик.

— Кстати, у кипрского клуба русский владелец.

— Удивительно, что так вообще случилось. Я, честно говоря, болел душой за Кержакова и хотел, чтобы у него все сложилось на тренерском посту, где бы то ни было. Хочется, чтобы люди, которые хорошо играли в футбол, смогли реализовать себя как тренеры. И Кержаков в том числе.

— Передать футболистам все, что умели?

— И что им самим передали — Кержаков же работал с известными тренерами, когда играл.

— Но что-то надо в себе менять, когда становишься тренером?

— Неуступчивый, бескомпромиссный футболист — это очень здорово. Неуступчивый, бескомпромиссный тренер — проблема всего футбольного клуба.