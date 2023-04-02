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    Лепехин предположил, почему Кержакова уволили из «Кармиотиссы»

    Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал отставку главного тренер кипрской «Кармиотиссы» Александра Кержакова.

    — Когда Кержаков пришел молодым в «Зенит», где я его увидел, это был адекватный, восприимчивый, веселый и простой парень. Но, естественно, такая карьера наложила свой отпечаток.

    — Слава, успех, деньги?

    — Ну, естественно. Если так получается, что Кержаков не может ужиться с руководством одного, второго, третьего клуба, то, наверное, есть какие-то проблемы с восприятием окружающих. Хотя судить трудно. Повторюсь, когда Кержаков пришел в «Зенит», он был общительный, старательный, веселый мальчик.

    — Кстати, у кипрского клуба русский владелец.

    — Удивительно, что так вообще случилось. Я, честно говоря, болел душой за Кержакова и хотел, чтобы у него все сложилось на тренерском посту, где бы то ни было. Хочется, чтобы люди, которые хорошо играли в футбол, смогли реализовать себя как тренеры. И Кержаков в том числе.

    — Передать футболистам все, что умели?

    — И что им самим передали — Кержаков же работал с известными тренерами, когда играл.

    — Но что-то надо в себе менять, когда становишься тренером?

    — Неуступчивый, бескомпромиссный футболист — это очень здорово. Неуступчивый, бескомпромиссный тренер — проблема всего футбольного клуба.

    • Это был 1-й зарубежный тренерский опыт для Кержакова.
    • В качестве игрока он выступал в Испании и Швейцарии.
    • Ранее Кержаков тренировал «Пари НН» и «Томь».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2023 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24503

      DOCTOR PENALTY 2 апреля, 14:04

      Лишний раз подтвердилось, что хороший игрок - совсем не обязательно хороший тренер. *

      1
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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania 2 апреля, 13:47

      у Кержакова две проблемы - жёны и владельцы клубов, с которыми у него нет компромиссов...

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