Кержаков попросил «Кармиотиссу» подписать нескольких россиян

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу высказался о главном тренере клуба Александре Кержакове.

«Кержаков настоящий джентльмен. У этого специалиста большое и многообещающее будущее. С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе.

Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчет потенциальных трансферов «Кармиотисса». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне.

Конкретных имен и наши потенциальные трансферы пока говорить не буду, еще только февраль. Пока все наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», – заявил Антониу.

«Кармиотисса» занимает 10-е место из 14 команд в чемпионате Кипра.

У команды российский владелец.

Кержаков-тренер впервые работает за рубежом.

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