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    Кержаков попросил «Кармиотиссу» подписать нескольких россиян

    Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу высказался о главном тренере клуба Александре Кержакове.

    «Кержаков настоящий джентльмен. У этого специалиста большое и многообещающее будущее. С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе.

    Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчет потенциальных трансферов «Кармиотисса». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне.

    Конкретных имен и наши потенциальные трансферы пока говорить не буду, еще только февраль. Пока все наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», – заявил Антониу.

    • «Кармиотисса» занимает 10-е место из 14 команд в чемпионате Кипра.
    • У команды российский владелец.
    • Кержаков-тренер впервые работает за рубежом.

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    Источник: Sport24

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    22.02.2023 16:08
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 февраля, 18:38

      Удачи Кержакову!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +707

      Азбука 22 февраля, 16:56

      Молодец, не забывает земляков.

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