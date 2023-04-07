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    Аршавин отреагировал на уход Кержакова из «Кармиотиссы» спустя два месяца после назначения

    Андрей Аршавин, экс-одноклубник Александра Кержакова, отреагировал на уход тренера из «Кармиотиссы» спустя два месяца после назначения.

    – Странный уход Кержакова из кипрской «Кармиотиссы»: вы удивлены?

    – Я больше удивился, когда он вообще туда пошел, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили.

    Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил – и все. С назначением я его не поздравлял, с увольнением тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим все это. А так – было и было.

    • Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 13:34

      Всю статью можно уместить в одну строчку - Ну, было и было))) Типа один раз не 3,14дераст! Вжик-вжик и опять мужик!

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