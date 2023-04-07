Аршавин отреагировал на уход Кержакова из «Кармиотиссы» спустя два месяца после назначения

Андрей Аршавин, экс-одноклубник Александра Кержакова, отреагировал на уход тренера из «Кармиотиссы» спустя два месяца после назначения.
– Странный уход Кержакова из кипрской «Кармиотиссы»: вы удивлены?
– Я больше удивился, когда он вообще туда пошел, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили.
Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил – и все. С назначением я его не поздравлял, с увольнением тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим все это. А так – было и было.
- Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: Sport24