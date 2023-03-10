«Кармиотисса» впервые победила при Кержакове

Зря Керж сунулся в кипрский чемпионат. Ни денег, не славы, ни перспектив...
Кипрская «Кармиотисса» в 27-м туре чемпионата страны переиграла «Эносис» (2:1). Это первая победа команды при главном тренере Александре Кержакове. Это была третья встреча при нем.
До этого у «Кармиотиссы» были два поражения при россиянине.
- «Кармиотисса» идет в таблице 10-й.
- Обыгранный «Эносис» разместился на строчке ниже.
- Для Кержакова это 1-й зарубежный тренерский опыт.
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