«Кармиотисса» впервые победила при Кержакове

Кипрская «Кармиотисса» в 27-м туре чемпионата страны переиграла «Эносис» (2:1). Это первая победа команды при главном тренере Александре Кержакове. Это была третья встреча при нем.

До этого у «Кармиотиссы» были два поражения при россиянине.

«Кармиотисса» идет в таблице 10-й.

Обыгранный «Эносис» разместился на строчке ниже.

Для Кержакова это 1-й зарубежный тренерский опыт.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!