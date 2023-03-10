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    «Кармиотисса» впервые победила при Кержакове

    Кипрская «Кармиотисса» в 27-м туре чемпионата страны переиграла «Эносис» (2:1). Это первая победа команды при главном тренере Александре Кержакове. Это была третья встреча при нем.

    До этого у «Кармиотиссы» были два поражения при россиянине.

    • «Кармиотисса» идет в таблице 10-й.
    • Обыгранный «Эносис» разместился на строчке ниже.
    • Для Кержакова это 1-й зарубежный тренерский опыт.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2023 22:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2473

      serglider 10 марта, 22:38

      Зря Керж сунулся в кипрский чемпионат. Ни денег, не славы, ни перспектив...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > serglider 10 марта, 23:33

      опыт

      1
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