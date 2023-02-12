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    Капелло поделился ожиданиями от европейской карьеры Кержакова

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Александра Кержакова в кипрскую «Кармиотиссу».

    «Кержаков как тренер может добиться успеха в европейском футболе. У него хорошие лидерские качества. Кипр — удачный вариант для старта европейской тренерской карьеры. Верю, что у Александра все получится», — сказал Капелло.

    • Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.
    • «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.
    • Ранее Кержаков тренировал «Пари НН», «Томь».

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    Источник: «РБ Спорт»

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