Капелло поделился ожиданиями от европейской карьеры Кержакова

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Александра Кержакова в кипрскую «Кармиотиссу».
«Кержаков как тренер может добиться успеха в европейском футболе. У него хорошие лидерские качества. Кипр — удачный вариант для старта европейской тренерской карьеры. Верю, что у Александра все получится», — сказал Капелло.
- Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.
- «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.
- Ранее Кержаков тренировал «Пари НН», «Томь».
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Источник: «РБ Спорт»