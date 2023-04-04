Кержаков двумя словами охарактеризовал свой тренерский опыт на Кипре

Александр Кержаков высказался о работе в кипрской «Кармиотиссе».
«Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере. Но, как говорится, любой опыт – это опыт! Всe, что ни делается – делается к лучшему.
Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр», – написал Кержаков в соцсетях.
- Россиянин возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: «Бомбардир»