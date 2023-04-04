Кержаков двумя словами охарактеризовал свой тренерский опыт на Кипре

Александр Кержаков высказался о работе в кипрской «Кармиотиссе».

«Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере. Но, как говорится, любой опыт – это опыт! Всe, что ни делается – делается к лучшему.

Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр», – написал Кержаков в соцсетях.