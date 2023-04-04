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    Кержаков двумя словами охарактеризовал свой тренерский опыт на Кипре

    Александр Кержаков высказался о работе в кипрской «Кармиотиссе».

    «Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере. Но, как говорится, любой опыт – это опыт! Всe, что ни делается – делается к лучшему.

    Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр», – написал Кержаков в соцсетях.

    • Россиянин возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2023 18:48
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