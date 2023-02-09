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    В «Зените» отреагировали на назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что экс-форвард петербургской команды Александр Кержаков продолжит тренерскую карьеру в «Кармиотиссе».

    «Мы за всеми нашими легендами следим и находимся с ними в контакте», – заявил Медведев.

    • Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.
    • «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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    Источник: «Р-Спорт»

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