В «Зените» отреагировали на назначение Кержакова в «Кармиотиссу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что экс-форвард петербургской команды Александр Кержаков продолжит тренерскую карьеру в «Кармиотиссе».

«Мы за всеми нашими легендами следим и находимся с ними в контакте», – заявил Медведев.

Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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