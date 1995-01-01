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    Кармиотисса - результаты

    Город Лимассол
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт karmiotissafc.com/
    Стадион Стелиос Кирьякидис
    Тренер Флорин Брацу
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