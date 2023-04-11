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    Глава «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

    Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус раскритиковал бывшего тренера кипрского клуба Александра Кержакова.

    «Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придeт в новую команду.

    Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — сказал Антониус.

    • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.04.2023 19:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1671

      Fialet 1 час назад

      Хержаков из России убежал, а в гейропе никому не нужен.

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      Рейтинг: +19476

      Cleaner 2 часа назад

      Кармиотисса? В футбольном мире о такой команде и не слышали!

      0
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      Рейтинг: +7958

      FanatSerj 3 часа назад

      да одними понтами сложно тренировать

      0
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      Рейтинг: +17829

      Barmaleushka > FanatSerj 3 часа назад

      Ну если тренер там просто передатчик воли руководства клуба игрокам - да , ту не у всякого заладится .

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      Рейтинг: +362

      BRAZILES 4 часа назад

      чушок ---его видно сразу

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      Рейтинг: +5510

      neim 4 часа назад

      Поди послал руководство клуба на три буквы ? ))).

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