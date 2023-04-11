Глава «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус раскритиковал бывшего тренера кипрского клуба Александра Кержакова.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придeт в новую команду.

Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — сказал Антониус.