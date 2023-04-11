Глава «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус раскритиковал бывшего тренера кипрского клуба Александра Кержакова.
«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придeт в новую команду.
Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — сказал Антониус.
- Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: «Чемпионат»