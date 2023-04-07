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    «Впервые в карьере я сам подал в отставку»: Кержаков назвал причину ухода из «Кармиотиссы»

    Александр Кержаков объяснил, почему покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

    «В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение, и почему там часто меняют тренеров.

    Впервые в профессиональной карьере я сам подал в отставку. Нужно все переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», – сказал Кержаков.

    • Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    07.04.2023 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 12:07

      "Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения"
      И Керж сам подал в отставку!? Не смеши народ, Саня! С такой статой, хозяин клуба мог вполне взять заурядного местного тренера, а не тратится на перспективного россиянина.

      2
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      Рейтинг: +11432

      alp 7 апреля, 12:07

      после сегодняшних откровений, керж перестал быть интересным, и его упоминание, будет вызывать только негатив.. скурвился, как и ден$ов

      0
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      Рейтинг: +2557

      serglider > alp 7 апреля, 12:10

      Общий посыл его сегодняшних испражнений в СМИ: Я безработный тренер, готов рассмотреть предложения о своем трудоустройстве, желательно за бугром)))

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