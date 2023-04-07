«Впервые в карьере я сам подал в отставку»: Кержаков назвал причину ухода из «Кармиотиссы»

Александр Кержаков объяснил, почему покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».
«В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение, и почему там часто меняют тренеров.
Впервые в профессиональной карьере я сам подал в отставку. Нужно все переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», – сказал Кержаков.
- Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна