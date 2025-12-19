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Польша. Экстракласса
Команды
Ракув
Новости
€ 23,10 млн
Ракув - новости команды
Ченстохова
Польша. Экстракласса
Стадион:
ГКС
Сайт:
http://rakow.com/
Тренер:
Марек Папшун
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Результаты
Расписание
Таблица
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
Трансляция
«Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Фиорентина» – «Ракув»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.78
11 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Ракув» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.10 10:43
«Ракув» – «Рапид»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.26 10:30
«Сигма» – «Ракув»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.95
2025.10.22 18:07
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
2023.12.15 00:55
Фото
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
2023.09.22 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
2023.09.21 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
2023.09.06 14:30
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
2022.07.25 21:50
2
«Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра
2022.07.20 09:14
1
«Ракув» не сможет досрочно вернуть Шкурина в ЦСКА
2022.05.31 14:23
Фото
Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»
2022.03.26 08:32
5
ЦСКА может вернуть Шкурина из «Динамо» К и отдать «Ракуву»
2022.01.28 19:10
2
Фото
«Рубин» извинился за поражение от «Ракува» и вылет из Лиги конференций
2021.08.13 10:43
8
Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»
2021.08.13 08:26
28
Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни»
2021.08.13 07:57
3
Тренер «Ракува»: «На тренировке перед игрой у нас погас свет и отобрали ворота»
2021.08.13 00:35
4
Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин»
2021.08.12 23:59
4
Тренер «Ракува»: «Не ожидал, что судья так будет помогать «Рубину»
2021.08.12 23:30
6
1
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