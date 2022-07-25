- 25 июля 2022
- 21:50 Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля 2
- 20 июля 2022
- 09:14 «Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра 1
- 31 мая 2022
- 14:23 «Ракув» не сможет досрочно вернуть Шкурина в ЦСКА
- 26 марта 2022
- 08:32 Фото Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув» 5
- 28 января 2022
- 19:10 ЦСКА может вернуть Шкурина из «Динамо» К и отдать «Ракуву» 2
- 13 августа 2021
- 10:43 Фото «Рубин» извинился за поражение от «Ракува» и вылет из Лиги конференций 8
- 08:26 Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии» 32
- 07:57 Слуцкий – о 0:1 с «Ракувом»: «У меня такой драматичной игры не было в жизни» 4
- 00:35 Тренер «Ракува»: «На тренировке перед игрой у нас погас свет и отобрали ворота» 4
- 12 августа 2021
- 23:59 Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин» 4
- 23:30 Тренер «Ракува»: «Не ожидал, что судья так будет помогать «Рубину» 6
- 22:55 Фото Деспотович – болельщику: «Где я? С твоей мамой» 45
- 22:48 Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута» 17
- 21:32 ⚡ Лига конференций. «Рубин» вылетел из турнира, проиграв «Ракуву». На 122-й минуте казанцы не забили пенальти 215
- 17:59 Костюков, Хвича и Йевтич – в старте «Рубина» на матч с «Ракувом» 4
- 11 августа 2021
- 16:28 Слуцкий: «Рад, что правило выездного гола отменено» 5
- 14:57 Солтмурад Бакаев: «Тяжело показывать комбинационную игру на некачественном поле «Ак Барс Банк Арены» 5
- 6 августа 2021
- 19:42 Фото «Рубин» выставил на аукцион форму с матча с «Ракувом». На ней отклеились буквы и цифры 19
- 09:10 Фото «Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме» 7
- 01:00 Слуцкий – о ничьей с «Ракувом»: «Результат, который оставляет обеим командам шансы» 3