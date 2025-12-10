Введите ваш ник на сайте
«Ракув» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

10 декабря 2025 10:41
Ракув - Зриньски
11 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Ракува» и обе забьют
Сделать ставку

«Ракув» и «Зриньски» встречаются в важнейшем матче 5 тура Лиги Конференций. Польский клуб уверенно идeт к выходу в плей-офф, набрав 8 очков и не проигрывая в еврокубке уже 7 матчей подряд. «Зриньски» с 6 очками также сохраняет реальные шансы на борьбу за топ-2 и подходит к игре после победы над «Хэкеном».

«Ракув»

Команда демонстрирует яркий атакующий футбол: 12 голов в 5 последних матчах, 4 победы подряд, включая разгром «Рапида» 4:1. Лучший бомбардир Йонатан Брунес (13 голов в 21 игре) в отличной форме. Оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных за 5 встреч, но мощь дома зачастую перекрывает слабости.

«Зриньски»

Коллектив из Мостара играет более прагматично, но стабильно: 5 побед и ничья в 7 играх. Неманя Билбия – главный форвард (10 голов). Команда дисциплинированно обороняется, однако против сильных атакующих соперников всe же допускает моменты, о чeм говорят пропущенные в трeх евроматчах подряд.

Факты о командах

«Ракув»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Забивает в 6 последних играх
  • 2.40 забитого и 1.20 пропущенного в среднем (5 матчей)
  • 8 очков и 6-е место в группе

«Зриньски»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • 1.40 забито и 0.80 пропущено в среднем (5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • 6 очков и 19-е место в таблице Лиги Конференций

Прогноз на матч «Ракув» – «Зриньски»

Домашний фактор и высокий уровень атаки дают «Ракуву» серьeзное преимущество. Гости способны ответить, но удержать темп польского клуба будет сложно. Вероятнее всего, хозяева победят в результативной встрече, где обе стороны найдут момент для гола.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ракува» и обе забьют – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Ракува» больше 1.5 – коэффициент 1.72

1.78
Победа «Ракува» и обе забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Зриньски Ракув
