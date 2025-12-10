«Ракув» и «Зриньски» встречаются в важнейшем матче 5 тура Лиги Конференций. Польский клуб уверенно идeт к выходу в плей-офф, набрав 8 очков и не проигрывая в еврокубке уже 7 матчей подряд. «Зриньски» с 6 очками также сохраняет реальные шансы на борьбу за топ-2 и подходит к игре после победы над «Хэкеном».

«Ракув»

Команда демонстрирует яркий атакующий футбол: 12 голов в 5 последних матчах, 4 победы подряд, включая разгром «Рапида» 4:1. Лучший бомбардир Йонатан Брунес (13 голов в 21 игре) в отличной форме. Оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных за 5 встреч, но мощь дома зачастую перекрывает слабости.

«Зриньски»

Коллектив из Мостара играет более прагматично, но стабильно: 5 побед и ничья в 7 играх. Неманя Билбия – главный форвард (10 голов). Команда дисциплинированно обороняется, однако против сильных атакующих соперников всe же допускает моменты, о чeм говорят пропущенные в трeх евроматчах подряд.

Факты о командах

«Ракув»

Победы в 4 последних матчах

Забивает в 6 последних играх

2.40 забитого и 1.20 пропущенного в среднем (5 матчей)

8 очков и 6-е место в группе

«Зриньски»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

1.40 забито и 0.80 пропущено в среднем (5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних игр

6 очков и 19-е место в таблице Лиги Конференций

Прогноз на матч «Ракув» – «Зриньски»

Домашний фактор и высокий уровень атаки дают «Ракуву» серьeзное преимущество. Гости способны ответить, но удержать темп польского клуба будет сложно. Вероятнее всего, хозяева победят в результативной встрече, где обе стороны найдут момент для гола.

Рекомендованные ставки