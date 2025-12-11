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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Ракув - Зриньски
Ракув - Зриньски: обзор матча 11 декабря 2025
Ракув
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 5 тур
1 : 0
Завершен
Зриньски
45+5'
Й. Брюнес (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Зриньски
Завершен
90'
+1
Замена
Karlo Abramović
️️️️➡️️
Керим Мемиджа
90'
+4'
Замена
Bogdan Mirčetić
️️️️➡️️
Tomasz Pieńko
87'
84'
Желтая карточка
Matej Šakota
(задержка)
Замена
Жеан Карлос
️️️️➡️️
Adriano
83'
Замена
Имад Рондич
️️️️➡️️
Йонатан-Браут Брюнес
83'
Замена
Петер Барат
️️️️➡️️
O. Repka
76'
Замена
Patryk Makuch
️️️️➡️️
Ламин Диаби-Фадига
76'
63'
Замена
Тайлер Бьюри
️️️️➡️️
Jakov Pranjić
57'
Замена
Matej Šakota
️️️️➡️️
Лео Микич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Йонатан-Браут Брюнес
45'
+5
45'
+1'
36'
Желтая карточка
Керим Мемиджа
(фол)
Гол отменен - офсайд
Йонатан-Браут Брюнес
34'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
48
Oliwier Zych
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
8
Tomasz Pieńko
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
6
O. Repka
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
18
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
21
Игор Савич
ОП
22
Jakov Pranjić
ЦП
5
I. Masic
ЦФ
99
Неманья Билбия
(К)
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
5
Марко Булат
ОП
29
Имад Рондич
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
20
Жеан Карлос
ЛВ
9
Patryk Makuch
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Зриньски
32
Tin Sajko
ВР
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
24
Дарко Велкоски
ЦП
77
Karlo Abramović
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
23
Стефано Сурданович
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
2-4-1-3
48
25
Раковитан
4
Сварнас
8
23
Струски
6
7
Тудор
19
Амейо
11
80
Диаби-Фадига
18
Брюнес
4-2-1-3
18
50
Мемиджа
55
27
Яковлевич
12
Мамич
30
Джурасек
21
Савич
22
9
Микич
99
Билбия
5
18
Брюнес
29
Рондич
29
Рондич
18
Брюнес
6
88
Барат
88
Барат
6
11
20
Карлос
20
Карлос
11
80
Диаби-Фадига
9
9
80
Диаби-Фадига
8
44
44
8
50
Мемиджа
77
77
50
Мемиджа
9
Микич
14
14
9
Микич
20
Иванчич
20
Иванчич
22
7
Бьюри
7
Бьюри
22
Остались в запасе
Ракув
Зриньски
1
Каспер Треловски
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
5
Марко Булат
ОП
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
32
Tin Sajko
ВР
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
24
Дарко Велкоски
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
5
Марко Булат
ОП
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
24
Дарко Велкоски
ЦП
3
Borna Filipović
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Ракув - Зриньски
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
16
Офсайды
2
1
Количество передач
499
356
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
ArcelorMittal Park, Sosnowiec
Посещаемость:
7254
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0 : 0
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1 : 3
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