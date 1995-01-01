Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|8:1
|+7
|10
|2.
|Заглембе
|5
|3
|1
|1
|7:5
|+2
|10
|3.
|Ягеллония
|4
|3
|0
|1
|7:5
|+2
|9
|4.
|Радомяк
|5
|3
|0
|2
|7:5
|+2
|9
|5.
|Краковия
|4
|2
|2
|0
|6:4
|+2
|8
|6.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|8:4
|+4
|7
|7.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|6:5
|+1
|7
|8.
|Видзев
|5
|2
|1
|2
|7:7
|0
|7
|9.
|ЛКС
|5
|2
|0
|3
|3:7
|-4
|6
|10.
|Пяст
|5
|1
|3
|1
|4:4
|0
|6
|11.
|Погонь
|4
|2
|0
|2
|3:4
|-1
|6
|12.
|Варта
|5
|1
|2
|2
|8:8
|0
|5
|13.
|Сталь
|5
|1
|2
|2
|5:6
|-1
|5
|14.
|Гурник
|5
|1
|2
|2
|2:5
|-3
|5
|15.
|Шленск
|4
|1
|1
|2
|6:7
|-1
|4
|16.
|Рух
|5
|1
|1
|3
|5:8
|-3
|4
|17.
|Пуща
|5
|1
|1
|3
|5:9
|-4
|4
|18.
|Корона
|4
|0
|1
|3
|2:5
|-3
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Легия
|3
|3
|0
|0
|7:0
|+7
|9
|2.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|7:2
|+5
|7
|3.
|Заглембе
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|4.
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|6:2
|+4
|6
|5.
|Видзев
|2
|2
|0
|0
|4:2
|+2
|6
|6.
|ЛКС
|2
|2
|0
|0
|3:1
|+2
|6
|7.
|Сталь
|3
|1
|2
|0
|5:3
|+2
|5
|8.
|Пуща
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|9.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|10.
|Варта
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|11.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|12.
|Шленск
|2
|1
|0
|1
|4:3
|+1
|3
|13.
|Рух
|2
|1
|0
|1
|2:1
|+1
|3
|14.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|15.
|Радомяк
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|16.
|Погонь
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|17.
|Гурник
|3
|0
|2
|1
|1:3
|-2
|2
|18.
|Корона
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Радомяк
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|2.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|3.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|4:5
|-1
|4
|4.
|Заглембе
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|5.
|Погонь
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|6.
|Гурник
|2
|1
|0
|1
|1:2
|-1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|1:3
|-2
|3
|8.
|Пяст
|3
|0
|3
|0
|1:1
|0
|3
|9.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Варта
|2
|0
|1
|1
|4:5
|-1
|1
|11.
|Видзев
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|12.
|Шленск
|2
|0
|1
|1
|2:4
|-2
|1
|13.
|Рух
|3
|0
|1
|2
|3:7
|-4
|1
|14.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|15.
|Корона
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|16.
|Сталь
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
|17.
|Пуща
|3
|0
|0
|3
|3:8
|-5
|0
|18.
|ЛКС
|3
|0
|0
|3
|0:6
|-6
|0