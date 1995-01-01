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    Ракув - таблица

    Город Ченстохова
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт rakow.com/
    Стадион ГКС
    Тренер Давид Шварга
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Легия 4 3 1 0 8:1 +7 10
    2. Заглембе 5 3 1 1 7:5 +2 10
    3. Ягеллония 4 3 0 1 7:5 +2 9
    4. Радомяк 5 3 0 2 7:5 +2 9
    5. Краковия 4 2 2 0 6:4 +2 8
    6. Ракув 4 2 1 1 8:4 +4 7
    7. Лех 4 2 1 1 6:5 +1 7
    8. Видзев 5 2 1 2 7:7 0 7
    9. ЛКС 5 2 0 3 3:7 -4 6
    10. Пяст 5 1 3 1 4:4 0 6
    11. Погонь 4 2 0 2 3:4 -1 6
    12. Варта 5 1 2 2 8:8 0 5
    13. Сталь 5 1 2 2 5:6 -1 5
    14. Гурник 5 1 2 2 2:5 -3 5
    15. Шленск 4 1 1 2 6:7 -1 4
    16. Рух 5 1 1 3 5:8 -3 4
    17. Пуща 5 1 1 3 5:9 -4 4
    18. Корона 4 0 1 3 2:5 -3 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Легия 3 3 0 0 7:0 +7 9
    2. Ракув 3 2 1 0 7:2 +5 7
    3. Заглембе 3 2 1 0 4:2 +2 7
    4. Ягеллония 2 2 0 0 6:2 +4 6
    5. Видзев 2 2 0 0 4:2 +2 6
    6. ЛКС 2 2 0 0 3:1 +2 6
    7. Сталь 3 1 2 0 5:3 +2 5
    8. Пуща 2 1 1 0 2:1 +1 4
    9. Краковия 2 1 1 0 3:2 +1 4
    10. Варта 3 1 1 1 4:3 +1 4
    11. Лех 1 1 0 0 2:0 +2 3
    12. Шленск 2 1 0 1 4:3 +1 3
    13. Рух 2 1 0 1 2:1 +1 3
    14. Пяст 2 1 0 1 3:3 0 3
    15. Радомяк 2 1 0 1 3:3 0 3
    16. Погонь 2 1 0 1 2:3 -1 3
    17. Гурник 3 0 2 1 1:3 -2 2
    18. Корона 2 0 1 1 1:2 -1 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Радомяк 3 2 0 1 4:2 +2 6
    2. Краковия 2 1 1 0 3:2 +1 4
    3. Лех 3 1 1 1 4:5 -1 4
    4. Заглембе 2 1 0 1 3:3 0 3
    5. Погонь 2 1 0 1 1:1 0 3
    6. Гурник 2 1 0 1 1:2 -1 3
    7. Ягеллония 2 1 0 1 1:3 -2 3
    8. Пяст 3 0 3 0 1:1 0 3
    9. Легия 1 0 1 0 1:1 0 1
    10. Варта 2 0 1 1 4:5 -1 1
    11. Видзев 3 0 1 2 3:5 -2 1
    12. Шленск 2 0 1 1 2:4 -2 1
    13. Рух 3 0 1 2 3:7 -4 1
    14. Ракув 1 0 0 1 1:2 -1 0
    15. Корона 2 0 0 2 1:3 -2 0
    16. Сталь 2 0 0 2 0:3 -3 0
    17. Пуща 3 0 0 3 3:8 -5 0
    18. ЛКС 3 0 0 3 0:6 -6 0
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