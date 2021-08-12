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  • Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин»

Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин»

12 августа 2021, 23:59
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался комментировать результаты российских команд в еврокубковых турнирах.

– Вы блестящий эксперт. Российский футбол и еврокубки – это проклятие?

– Я не готов отвечать за всех. Я готов отвечать по итогу этого матча и по нашего поражения.

Я не готов на себя брать ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках. Только за «Рубин».

  • «Рубин» вылетел из Лиги конференций.
  • «Спартак» не смог пройти в групповой этап Лиги чемпионов.
  • Впервые за 13 лет Россию в группе ЛЧ представит только одна команда.

Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Лига конференций Рубин Ракув Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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житель СПб
1628802474
Ну и что - про Рубин, Леонид?!
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ab15488
1628814477
А что про рубин? В прошлом сезоне во многих играх рубин тупо отскакивал. Лёня с Европы очень много везения привёз, видать кончилось. 0 голов за 210 минут клубу, про который никто никогда не слышал. Походу дно ещё не достигнуто))
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_Marqella_
1628832190
Уже хочется сказать,ай да ладно,чего тут говорить...
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jek718875
1628833611
Всё, эра Л.СЛУЦКОГО закончилась не начавшись...
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