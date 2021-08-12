Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался комментировать результаты российских команд в еврокубковых турнирах.

– Вы блестящий эксперт. Российский футбол и еврокубки – это проклятие?

– Я не готов отвечать за всех. Я готов отвечать по итогу этого матча и по нашего поражения.

Я не готов на себя брать ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках. Только за «Рубин».

«Рубин» вылетел из Лиги конференций.

«Спартак» не смог пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

Впервые за 13 лет Россию в группе ЛЧ представит только одна команда.

Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»