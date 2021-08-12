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    Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался комментировать результаты российских команд в еврокубковых турнирах.

    – Вы блестящий эксперт. Российский футбол и еврокубки – это проклятие?

    – Я не готов отвечать за всех. Я готов отвечать по итогу этого матча и по нашего поражения.

    Я не готов на себя брать ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках. Только за «Рубин».

    • «Рубин» вылетел из Лиги конференций.
    • «Спартак» не смог пройти в групповой этап Лиги чемпионов.
    • Впервые за 13 лет Россию в группе ЛЧ представит только одна команда.

    Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    12.08.2021 23:59
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