Слуцкий – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «Я не готов отвечать за всех, только за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался комментировать результаты российских команд в еврокубковых турнирах.
– Вы блестящий эксперт. Российский футбол и еврокубки – это проклятие?
– Я не готов отвечать за всех. Я готов отвечать по итогу этого матча и по нашего поражения.
Я не готов на себя брать ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках. Только за «Рубин».
- «Рубин» вылетел из Лиги конференций.
- «Спартак» не смог пройти в групповой этап Лиги чемпионов.
- Впервые за 13 лет Россию в группе ЛЧ представит только одна команда.
Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»
Источник: Официальный сайт «Рубина»