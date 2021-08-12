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    «Рубин» извинился за поражение от «Ракува» и вылет из Лиги конференций

    «Рубин» после поражения от «Ракува» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги конференций извинился перед болельщиками за вылет из турнира.

    «Извините...» – написал казанский клуб в твиттере, дополнив публикацию фотографиями расстроенных футболистов.

    • Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
    • Пенальти на 122-й минуте не реализовал Сеад Хакшабанович.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +826

      ab15488 35 минут назад

      Зачем везде писать, что рубин играл в меньшинстве со 102й минуты? Типа если бы самошникова не удалили че то изменилось бы..

      0
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      Рейтинг: +4053

      TOMSON 1 час назад

      Это важно конечно. Сразу многим полегчало

      0
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      Рейтинг: +6390

      Fusballer 1 час назад

      Извинились - молодцы! Теперь требуйте продления контрактов с увеличением зарплат.

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