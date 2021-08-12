«Рубин» извинился за поражение от «Ракува» и вылет из Лиги конференций

«Рубин» после поражения от «Ракува» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги конференций извинился перед болельщиками за вылет из турнира.

«Извините...» – написал казанский клуб в твиттере, дополнив публикацию фотографиями расстроенных футболистов.