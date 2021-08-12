«Рубин» извинился за поражение от «Ракува» и вылет из Лиги конференций

Зачем везде писать, что рубин играл в меньшинстве со 102й минуты? Типа если бы самошникова не удалили че то изменилось бы..
«Рубин» после поражения от «Ракува» (0:1) в 3-м отборочном раунде Лиги конференций извинился перед болельщиками за вылет из турнира.
«Извините...» – написал казанский клуб в твиттере, дополнив публикацию фотографиями расстроенных футболистов.
- Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
- Пенальти на 122-й минуте не реализовал Сеад Хакшабанович.
Извините… pic.twitter.com/9EPguSwLmu— «Рубин» Казань (@fcrk) August 12, 2021