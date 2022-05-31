«Ракув» не сможет досрочно вернуть Шкурина в ЦСКА

В «Ракуве» не рассчитывают на форварда Илью Шкурина, права на которого принадлежат ЦСКА.

Однако польский клуб не сможет досрочно прервать аренду игрока. Соответствующего пункта нет в договоре между сторонами.

Таким образом, 22-летний белорус останется в «Ракуве» до конца календарного года.

Шкурин перебрался в Польшу в конце февраля.

За 3 месяца он провел 2 матча (63 минуты).

Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.

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