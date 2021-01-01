Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

ну и рожа у этого Гамнидзе))омерзительная))
«Ракув» объявил о переходе полузащитника Луки Гагнидзе.
19-летний футболист перед сменой команды приостановил контракт с московским «Динамо».
Грузин проведет в «Ракуве» остаток сезона-2021/22.
- «Динамо» купило Гагнидзе в июле за 1,5 миллиона евро.
- 2 недели назад хавбек покинул «Урал», в котором был в аренде с лета.
- «Ракув» занимает 2-е место в чемпионате Польши после 26 туров.
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