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Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

«Ракув» объявил о переходе полузащитника Луки Гагнидзе.

19-летний футболист перед сменой команды приостановил контракт с московским «Динамо».

Грузин проведет в «Ракуве» остаток сезона-2021/22.

  • «Динамо» купило Гагнидзе в июле за 1,5 миллиона евро.
  • 2 недели назад хавбек покинул «Урал», в котором был в аренде с лета.
  • «Ракув» занимает 2-е место в чемпионате Польши после 26 туров.

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Источник: сайт «Ракува»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +5049

    AtticusFinch 3 часа назад

    ну и рожа у этого Гамнидзе))омерзительная))

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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot > AtticusFinch 3 часа назад

    На себя в зеркале внимательнее посмотри ))

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    Рейтинг: +5049

    AtticusFinch > Vot ono cho patsany, vot 3 часа назад

    Тебя забыл спросить куда ты мне смотреть Х О Х О Л обоссанный)))аахахахаха Это ты будешь смотреть туда, куда тебе русские скажут))

    3
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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot > AtticusFinch 3 часа назад

    А ты аказыца с полпинка заводишься )) Ладно, учту.Когда мне захочется повеселиться буду тебя балбеса тролить.))

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    Рейтинг: +5049

    AtticusFinch > Vot ono cho patsany, vot 3 часа назад

    Что ты учтешь Михалыч))) для того чтобы учитывать что-то нужно мозги иметь, а откуда они у хохла?)))

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    Рейтинг: +842

    Roma56 > AtticusFinch 34 минуты назад

    как сказал наш лидер "кто как обзывается - тот сам так называется"

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    Рейтинг: +1639

    моэм 4 часа назад

    Гавнидзе ?...поступок вполне соответствует фамилии.

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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot > моэм 3 часа назад

    Не хочет быть в стране изгое. Имеет право, он гражданин другой страны.

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    Рейтинг: +5049

    AtticusFinch > Vot ono cho patsany, vot 3 часа назад

    До сих пор тебя дурака вспоминаю, как ты писал про Евросоюзы и НАТО))кому вы нужны, тупые уроды))))

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