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«Оренбург» – «Зенит»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 10:30
Оренбург - Зенит
02 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
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Матч 2-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет 2 августа 2026 года в Оренбурге на стадионе «Газовик». Хозяева успешно стартовали в новом сезоне, обыграв «Ростов» в первом туре (2:1), и имеют трехматчевую победную серию на своем поле в чемпионате, тогда как гости разгромили «Акрон» со счетом 5:0, продлив свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех турнирах. Встреча одной из самых домашних команд лиги с действующим чемпионом обещает стать серьезной проверкой для обороны «Оренбурга», который пропускает в последних пяти матчах. Сможет ли хозяин преподнести сенсацию и обыграть гранда второй раз подряд в личных встречах (весенняя победа 2:1), или «Зенит» подтвердит статус фаворита и продолжит победную поступь?

Кто победит в матче

«Оренбург» подходит к этому противостоянию после уверенной победы над «Ростовом» в стартовом туре, что придало команде дополнительной уверенности. Хозяева имеют впечатляющую домашнюю статистику – они побеждают в трех последних матчах на своем поле в рамках Премьер-лиги, что говорит о серьезной поддержке трибун и умении использовать фактор родного стадиона. В последних пяти играх «Оренбург» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 8 (1.60), при этом команда пропускает в пяти последних матчах, а забивает в трех последних. Это указывает на то, что оборона хозяев далека от идеала, но атака способна создавать моменты. Важный психологический момент – в весенней встрече 8 марта 2026 года «Оренбург» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, что стало первой победой над питерцами в новейшей истории. Это дает надежду на повторение успеха, хотя в целом статистика очных встреч складывается не в пользу хозяев – «Зенит» не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Оренбурга».

«Зенит» находится в феноменальной форме и является безоговорочным фаворитом не только этого матча, но и всего чемпионата. Команда не проигрывает в 15 последних матчах во всех турнирах, а в чемпионате побеждает в пяти последних турах и забивает в пяти последних матчах РПЛ. В последних пяти играх питерцы забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили всего 4 (0.80). При этом «Зенит» забивает в 12 последних матчах, а в очных встречах с «Оренбургом» и вовсе забивает в 16 последних противостояниях – это просто феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное доминирование над этим соперником. Разгром «Акрона» в первом туре (5:0) показал, что питерцы находятся в оптимальной форме и готовы к любым вызовам.

Итоговый вывод: «Зенит» является абсолютным фаворитом по всем показателям – форма, качество состава, атакующая мощь и историческое преимущество в очных встречах. «Оренбург» может рассчитывать на фактор своего поля и недавнюю победу над питерцами, но общая разница в классе слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча, хотя хозяева вполне могут отличиться, учитывая их способность забивать в последних матчах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в уровне команд: «Зенит» демонстрирует феноменальную результативность и надежную оборону, тогда как «Оренбург» при всей своей домашней силе имеет серьезные проблемы в защите. В очных встречах наблюдается тотальное доминирование гостей – они забивают в 16 последних матчах против «Оренбурга» и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. Однако весенняя победа хозяев со счетом 2:1 показывает, что при должной самоотдаче и поддержке трибун «Оренбург» способен дать бой даже такому сопернику, хотя повторение этого успеха выглядит маловероятным.

Личные встречи
Побед - 2 (12%)
Ничьих - 1 (6%)
Побед - 14 (82%)
15
Забитых мячей
47
0.88
В среднем за матч
2.76
3:1
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
3 : 5
26.08.2025
Зенит
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2 : 2
20.05.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0 : 3
02.08.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
2 : 1
08.03.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
6 : 0
22.10.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
5 : 2
27.09.2025
Оренбург
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
3 : 5
26.08.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
0 : 1
23.11.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 0
05.10.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
21.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
3 : 1
30.09.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2 : 2
20.05.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
8 : 0
11.09.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
4 : 1
15.07.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
0 : 2
28.07.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
3 : 1
31.03.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1 : 2
16.09.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
0 : 1
26.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 0
24.10.2016
Оренбург
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
8
Дамиан Пуэбла
АП
78
Руслан Куль
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
77
Андрей Касаджиков
ЛФ
24
Maxime Sivis
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Егор Назаренко
АП
21
Benjamín Bosch
ЦФ
96
Kirill Dudarin
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
3-1-3-3
88
Рудаков
6
Паласиос
5
Татаев
3
Ведерников
57
Болотов
78
Куль
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
30
Гузина
24
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
5
Татаев
38
Касимов
38
Касимов
5
Татаев
3
Ведерников
26
Ценов
26
Ценов
3
Ведерников
77
Касаджиков
27
Голыбин
27
Голыбин
77
Касаджиков
8
Пуэбла
21
21
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
19
Жезус
19
Жезус
20
Рыбчинский
66
Вега
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
66
Вега
33
Нино
25
Андраде
25
Андраде
33
Нино
20
Педро
17
Мостовой
17
Мостовой
20
Педро
14
Джон Джон
11
Энрике
11
Энрике
14
Джон Джон
7
Соболев
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Соболев
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
96
Kirill Dudarin
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
96
Kirill Dudarin
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
Точно не сыграют
Максим Савельев
ЦФ
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Зенита», его стабильную результативность и историческое доминирование над «Оренбургом», а также слабую оборону хозяев, мы прогнозируем уверенную победу гостей с разницей минимум в два мяча. «Зенит» находится в оптимальной форме, имеет 15-матчевую беспроигрышную серию и традиционно много забивает «Оренбургу», что делает исход практически предопределенным. Хозяева способны отличиться благодаря домашней поддержке, но этого будет недостаточно для положительного результата. Рекомендуем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится 2 августа 2026 года в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать канал Матч Премьер.

«Оренбург» – «Зенит»: смотреть онлайн

2.05
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
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