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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Зенит
Оренбург - Зенит: обзор матча 23 ноября 2024
Оренбург
23.11.2024, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
90+6'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Зенит
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Н. Алип
Замена
Х. Томпсон
️️️️
Х. Марин
89'
80'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Педро
79'
Замена
Артур
️️️️
М. Глушенков
Замена
Г. Зотов
️️️️
К. Караташ
79'
60'
Замена
Л. Гонду
️️️️
А. Мостовой
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
С. Сахархизан
57'
46'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Соболев
42'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
С. Эракович
Вторая желтая
А. Коваленко
38'
Желтая карточка
А. Коваленко
31'
19'
Желтая карточка
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
(К)
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
(К)
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Зенит
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Сысуев
88
Караташ
2
Перес
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
11
Мансилья
13
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
4-1-3-2
16
Адамов
28
Алип
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
20
Педро
33
Клаудиньо
77
Мостовой
10
Глушенков
7
Соболев
88
Караташ
31
Зотов
31
Зотов
88
Караташ
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
16
Эракович
31
Мантуан
31
Мантуан
16
Эракович
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
10
Глушенков
37
Артур
37
Артур
10
Глушенков
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
77
Мостовой
32
Гонду
32
Гонду
77
Мостовой
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Зенит
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
4
Офсайды
2
4
Количество передач
270
583
Сейвы
6
2
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Егор Егоров
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Меламед)
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