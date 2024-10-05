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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Оренбург
Зенит - Оренбург: обзор матча 05 октября 2024
Зенит
05.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
61'
Г. Мантуан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Оренбург
Замена
В. Караваев
️️️️
Г. Мантуан
90'
+3
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Кассьерра
89'
75'
Желтая карточка
С. Оганесян
74'
Желтая карточка
М. Сидоров
Желтая карточка
Вендел
73'
Замена
Артур
️️️️
Л. Гонду
71'
69'
Замена
Х. Марин
️️️️
А. Коваленко
69'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Д. Рыбчинский
69'
Замена
С. Оганесян
️️️️
С. Сахархизан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мантуан
61'
60'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Латышонок
28
Алип
5
Барриос
33
Нино
3
Дуглас Сантос
31
Мантуан
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
32
Гонду
9
Кассьерра
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
20
Рыбчинский
13
Башич
5
Михайлов
11
Сахархизан
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
8
Коваленко
26
Марин
26
Марин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Статистика матча Зенит - Оренбург
1
3
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
17
2
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
573
342
Сейвы
1
10
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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