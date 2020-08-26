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    Ильшат Айткулов

    Тренер
    Имя Ильшат
    Отчество Нургалиевич
    Фамилия Айткулов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 15 февраля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оренбург 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2020 Оренбург 2 : 1 Алания
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