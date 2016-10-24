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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Оренбург
Зенит - Оренбург: обзор матча 24 октября 2016
Зенит
24.10.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
17'
Р. Мак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Оренбург
85'
Желтая карточка
Р. Воробьев
82'
Замена
М. Батов
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
А. Юсупов
81'
74'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Померко
Замена
П. Могилевец
️️️️
Р. Мак
70'
Желтая карточка
Х. Гарсия
68'
65'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
64'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Е. Чернов
46'
Травма
Е. Чернов
43'
42'
Желтая карточка
И. Коронов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
Пас отдал
А. Кокорин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
(К)
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
20
Алексей Померко
ЦП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
23
Чернов
99
Новосельцев
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
21
Мак
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
4-1-4-1
30
Гутор
12
Малых
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
20
Померко
40
Благо
33
Нехайчик
90
Делькин
23
Чернов
4
Юсупов
4
Юсупов
23
Чернов
21
Мак
28
Могилевец
28
Могилевец
21
Мак
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
90
Делькин
22
Ефремов
22
Ефремов
90
Делькин
33
Нехайчик
17
Батов
17
Батов
33
Нехайчик
20
Померко
84
Воробьев
84
Воробьев
20
Померко
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Зенит - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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