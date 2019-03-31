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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Оренбург
Зенит - Оренбург: обзор матча 31 марта 2019
Зенит
31.03.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
48'
С. Азмун
81'
Я. Ракицкий
88'
С. Азмун
33'
А. Сутормин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Оренбург
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
89'
ГОЛ! 3:1!
С. Азмун
88'
Замена
К. Нобоа
️️️️
С. Дриусси
87'
84'
Замена
А. Козлов
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 2:1!
Я. Ракицкий
81'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
76'
75'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
Р. Мак
️️️️
Э. Ригони
73'
73'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Сутормин
72'
Травма
А. Сутормин
66'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Д. Деспотович
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Ю. Жирков
48'
Желтая карточка
Ю. Жирков
40'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
Пас отдал
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
23
Сергей Бреев
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
8
Вадим Афонин
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
18
Жирков
44
Ракицкий
20
Иванович
22
Анюков
5
Барриос
21
Оздоев
9
Дриусси
24
Ригони
20
Азмун
22
Дзюба
4-3-2-1
39
Фролов
11
Сутормин
2
Бегич
58
Ойеволе
6
Козлов
12
Малых
23
Бреев
32
Терехов
33
Мишкич
8
Афонин
21
Деспотович
9
Дриусси
16
Нобоа
16
Нобоа
9
Дриусси
24
Ригони
21
Мак
21
Мак
24
Ригони
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
21
Деспотович
57
Галаджан
57
Галаджан
21
Деспотович
11
Сутормин
7
Чуканов
7
Чуканов
11
Сутормин
23
Бреев
32
Козлов
32
Козлов
23
Бреев
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
95
Илья Воробьев
ПВ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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