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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Зенит
Оренбург - Зенит: обзор матча 26 апреля 2017
Оренбург
26.04.2017, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
17'
Жулиано (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Зенит
90'
Желтая карточка
Х. Гарсия
88'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
81'
Желтая карточка
И. Цаллагов
75'
Замена
Й. Молло
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Попович
75'
66'
Желтая карточка
И. Смольников
60'
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
М. Дуриш
57'
Травма
М. Дуриш
55'
Замена
Д. Андреев
️️️️
А. Ойеволе
46'
43'
Желтая карточка
Л. Нету
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Владимир Парняков
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
40
Благо
ОП
57
Михал Дуриш
АП
10
Максим Григорьев
ПП
22
Денис Попович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Жулиано
АП
10
Данни
ЛФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Олег Шатов
РФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-2-1-1
9
Руденко
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
21
Драгун
40
Благо
10
Парняков
10
Григорьев
57
Дуриш
22
Попович
4-2-1-3
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
13
Нету
18
Жирков
15
Цаллагов
6
Хави Гарсия
20
Жулиано
27
Шатов
19
Джорджевич
10
Данни
58
Ойеволе
15
Андреев
15
Андреев
58
Ойеволе
22
Попович
84
Воробьев
84
Воробьев
22
Попович
57
Дуриш
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
57
Дуриш
19
Джорджевич
89
Молло
89
Молло
19
Джорджевич
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Оренбург - Зенит
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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