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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Оренбург
Зенит - Оренбург: обзор матча 11 сентября 2022
Зенит
11.09.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
8 : 0
Завершен
Оренбург
3'
Вендел
17'
И. Сергеев
19'
Д. Кузяев
29'
Малком
43'
Вендел
51'
А. Павловец (АГ)
59'
Малком
68'
Вендел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Оренбург
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
87'
86'
Желтая карточка
И. Башич
78'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
76'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Г. Флорентин
76'
Замена
М. Стаматов
️️️️
А. Эктов
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Вендел
74'
ГОЛ! 8:0!
Вендел
Пас отдал
М. Кассьерра
68'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
62'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Мостовой
62'
61'
Замена
К. Капленко
️️️️
А. Павловец
61'
Замена
И. Башич
️️️️
Л. Вера
ГОЛ! 7:0!
Малком
Пас отдал
В. Барриос
59'
56'
Желтая карточка
Л. Вера
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
А. Павловец
51'
46'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
К. Печенин
Замена
Клаудиньо
️️️️
Д. Кузяев
46'
ГОЛ! 5:0!
Вендел
Пас отдал
Малком
43'
ГОЛ! 4:0!
Малком
Пас отдал
А. Мостовой
29'
22'
Желтая карточка
А. Эктов
ГОЛ! 3:0!
Д. Кузяев
19'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Д. Кузяев
17'
Желтая карточка
Д. Кузяев
10'
ГОЛ! 1:0!
Вендел
Пас отдал
Д. Сантос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
5
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
77
Мостовой
10
Малком
33
Сергеев
3-3-1-2-1
1
Кеняйкин
3
Гойкович
22
Павловец
4
Хотулев
15
Эктов
8
Аюпов
2
Печенин
32
Вера
10
Флорентин
26
Марин
77
Писарский
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
14
Кузяев
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
14
Кузяев
77
Мостовой
77
Бакаев
77
Бакаев
77
Мостовой
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
2
Печенин
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
2
Печенин
15
Эктов
30
Стаматов
30
Стаматов
15
Эктов
22
Павловец
55
Капленко
55
Капленко
22
Павловец
32
Вера
13
Башич
13
Башич
32
Вера
10
Флорентин
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Флорентин
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Зенит - Оренбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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