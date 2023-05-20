Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Зенит
Оренбург - Зенит: обзор матча 20 мая 2023
Оренбург
20.05.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
41'
А. Эктов
62'
Р. Гойкович
28'
Г. Мантуан
90+6'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Зенит
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
И. Сергеев
86'
Замена
А. Адамов
️️️️
Д. Круговой
Желтая карточка
М. Сиваков
85'
Замена
М. Сиваков
️️️️
К. Капленко
80'
78'
Замена
А. Барановский
️️️️
А. Мостовой
78'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
77'
Желтая карточка
Клаудиньо
Замена
С. Оганесян
️️️️
В. Обухов
74'
71'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Сутормин
71'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Аюпов
70'
ГОЛ! 2:1!
Р. Гойкович
Пас отдал
Б. Мансилья
62'
61'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Желтая карточка
Б. Мансилья
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Эктов
Пас отдал
К. Печенин
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
М. Кассьерра
8'
Желтая карточка
В. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Сысуев
2
Печенин
3
Гойкович
2
Перес
15
Эктов
8
Аюпов
55
Капленко
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
13
Обухов
3-3-2-1
78
Васютин
3
Дуглас Сантос
28
Алип
78
Чистяков
11
Сутормин
5
Барриос
3
Круговой
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
55
Капленко
3
Сиваков
3
Сиваков
55
Капленко
13
Обухов
9
Оганесян
9
Оганесян
13
Обухов
8
Аюпов
10
Воробьев
10
Воробьев
8
Аюпов
77
Мостовой
96
Барановский
96
Барановский
77
Мостовой
3
Круговой
95
Адамов
95
Адамов
3
Круговой
11
Сутормин
14
Кузяев
14
Кузяев
11
Сутормин
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
26
Химми Марин
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Марцел Личка
41
Михаил Кержаков
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
26
Химми Марин
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Чебан; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Евгений Галимов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Оренбург
Зенит
Лапочкин разобрал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
00:38
Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Вчера, 23:50
Федотов проанализировал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Вчера, 23:18
2
В «Спартаке» нашли оправдание поражению от «Оренбурга»
Вчера, 22:40
1
Мнение Угальде об отмене пенальти в пользу «Спартака» в Оренбурге
Вчера, 21:03
Лапочкин разобрал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
00:38
Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Вчера, 23:50
Федотов проанализировал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Вчера, 23:18
2
В «Спартаке» нашли оправдание поражению от «Оренбурга»
Вчера, 22:40
1
Мнение Угальде об отмене пенальти в пользу «Спартака» в Оренбурге
Вчера, 21:03
Семак прокомментировал предстоящий матч «Зенита» против ЦСКА
Вчера, 19:26
2
Раскрыты комментаторы на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи тура
Вчера, 18:17
Круговой основательно «прожарил» «Зенит» перед матчем
Вчера, 18:13
15
«Зенит» продлил контракт с воспитанником, забивавшим за главную команду
Вчера, 17:49
«Зенит» высмеял ЦСКА в новой эпиграмме
Вчера, 17:28
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+