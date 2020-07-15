Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Оренбург
Зенит - Оренбург: обзор матча 15 июля 2020
Зенит
15.07.2020, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Оренбург
2'
А. Малых (АГ)
61'
С. Азмун
77'
С. Азмун
90+1'
А. Дзюба
32'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Оренбург
ГОЛ! 4:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Азмун
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ж. Скофлек
84'
Замена
И. Лапшов
️️️️
А. Кулишев
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Дриусси
84'
ГОЛ! 3:1!
С. Азмун
Пас отдал
С. Дриусси
77'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
74'
74'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
Д. Липовой
Желтая карточка
Д. Шамкин
73'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Малком
70'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
В. Барриос
70'
69'
Замена
Э. Готлиб
️️️️
В. Шахов
65'
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
Д. Шамкин
️️️️
М. Оздоев
62'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Ю. Жирков
62'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
М. Оздоев
61'
Желтая карточка
Д. Прохин
53'
36'
Желтая карточка
Д. Фамейе
Желтая карточка
М. Оздоев
34'
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фамейе
Пас отдал
А. Кулишев
30'
Желтая карточка
В. Шахов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Малых
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Оренбург
99
Никита Штырлов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
51
Данил Хорошков
ЦЗ
52
Артем Привалов
ЦП
46
Рим Егофаров
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
4-1-1-2-2
78
Васютин
18
Жирков
27
Прохин
44
Ракицкий
8
Смольников
5
Барриос
21
Оздоев
9
Дриусси
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
3-3-3-1
1
Климович
31
Зотов
3
Сиваков
29
Шахов
12
Малых
8
Аюпов
32
Терехов
32
Кулишев
7
Чуканов
9
Липовой
7
Фамейе
10
Малком
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Малком
5
Барриос
14
Кузяев
14
Кузяев
5
Барриос
18
Жирков
38
Мусаев
38
Мусаев
18
Жирков
9
Дриусси
27
Шатов
27
Шатов
9
Дриусси
21
Оздоев
8
Шамкин
8
Шамкин
21
Оздоев
29
Шахов
5
Готлиб
5
Готлиб
29
Шахов
32
Кулишев
42
Лапшов
42
Лапшов
32
Кулишев
9
Липовой
27
Скофлек
27
Скофлек
9
Липовой
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
99
Никита Штырлов
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
52
Артем Привалов
ЦП
46
Рим Егофаров
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
99
Никита Штырлов
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
52
Артем Привалов
ЦП
46
Рим Егофаров
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Зенит - Оренбург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Зенит
Оренбург
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
1
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Круговой объявил, когда состоится его разговор с Глушенковым
12:47
6
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
1
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Круговой объявил, когда состоится его разговор с Глушенковым
12:47
6
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+