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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Зенит
Оренбург - Зенит: обзор матча 30 сентября 2023
Оренбург
30.09.2023, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Зенит
7'
Д. Воробьев
25'
М. Перес
36'
Б. Мансилья
2'
Г. Мантуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Зенит
Желтая карточка
И. Башич
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Родригао
Замена
Х. Марин
️️️️
Б. Мансилья
86'
Желтая карточка
Д. Куэро
81'
Замена
Д. Куэро
️️️️
Д. Воробьев
81'
78'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
Желтая карточка
Б. Мансилья
74'
72'
Желтая карточка
В. Изидор
Замена
С. Оганесян
️️️️
Ю. Ковалев
65'
Желтая карточка
М. Сидоров
49'
46'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Сутормин
46'
Замена
Родригао
️️️️
Д. Круговой
ГОЛ! 3:1!
Б. Мансилья
Пас отдал
Ю. Ковалев
36'
ГОЛ! 2:1!
М. Перес
Пас отдал
Д. Воробьев
25'
Желтая карточка
Р. Гойкович
14'
9'
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
Д. Воробьев
Пас отдал
Б. Мансилья
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
Д. Круговой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-3-2-1
99
Сысуев
81
Сидоров
2
Перес
3
Гойкович
95
Адамов
55
Капленко
32
Вера
17
Ковалев
11
Мансилья
13
Башич
10
Воробьев
3-3-1-1-1
78
Васютин
3
Круговой
28
Алип
16
Эракович
6
Фернандес
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
33
Клаудиньо
33
Сергеев
11
Мансилья
26
Марин
26
Марин
11
Мансилья
17
Ковалев
9
Оганесян
9
Оганесян
17
Ковалев
10
Воробьев
50
Куэро
50
Куэро
10
Воробьев
3
Круговой
5
Родригао
5
Родригао
3
Круговой
6
Фернандес
11
Сутормин
11
Сутормин
6
Фернандес
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
Сутормин
18
Изидор
18
Изидор
Сутормин
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
95
Георгий Королев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Зенит
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Сергей Хральцов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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