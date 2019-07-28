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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Зенит
Оренбург - Зенит: обзор матча 28 июля 2019
Оренбург
28.07.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
1'
С. Азмун
55'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Зенит
Желтая карточка
А. Довбня
89'
80'
Желтая карточка
В. Барриос
79'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Дзюба
77'
Желтая карточка
А. Сутормин
72'
Замена
Э. Маммана
️️️️
Д. Терентьев
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Кулишев
69'
69'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
65'
Желтая карточка
А. Дзюба
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Чуканов
65'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Дзюба
Желтая карточка
С. Козлов
54'
Замена
Г. Зотов
️️️️
А. Малых
46'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-2-1-3-1
56
Довбня
6
Козлов
3
Сиваков
29
Шахов
32
Терехов
12
Малых
33
Мишкич
7
Чуканов
16
Алвеш
32
Кулишев
21
Деспотович
3-3-1-1-2
99
Лунев
43
Терентьев
44
Ракицкий
20
Иванович
11
Сутормин
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
32
Кулишев
57
Галаджан
57
Галаджан
32
Кулишев
12
Малых
31
Зотов
31
Зотов
12
Малых
7
Чуканов
7
Фамейе
7
Фамейе
7
Чуканов
22
Дзюба
18
Жирков
18
Жирков
22
Дзюба
43
Терентьев
2
Маммана
2
Маммана
43
Терентьев
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Тимур Аюпов
ОП
9
Александр Руденко
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Тимур Аюпов
ОП
9
Александр Руденко
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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